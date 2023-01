A outra face

As gravações de “Poliana Moça” já se encerraram há algumas semanas. Ainda assim, Ana Paula Valverde ainda colhe os frutos das surpresas que o texto de Iris Abravanel revelou pelo caminho. Nos últimos capítulos da novela do SBT, a misteriosa escritora Tânia revelou uma faceta vilanesca e insensível, sequestrando, inclusive, a protagonista Poliana, de Sophia Valverde. “Amei viver a Tânia. É uma personagem cheia de camadas, com uma curva dramática muito interessante de compor. Foi divertido contar essa história vivenciando essas duas vertentes, boa e má. Óbvio que toda a história é retratada de uma maneira mais leve, com licenças poéticas por se tratar de um público infantil, mas, mesmo assim, traz apontamentos de questões sérias como sequestro e abandono, por exemplo”, explica.

Na história infantojuvenil, Tânia se infiltra na família de Otto, papel de Dalton Vigh, para roubar o androide Pinóquio e fazer fortuna com a venda do robô. Para se aproximar do empresário, ela finge ser uma escritora de sucesso mundial, escondendo seu passado de origens humildes na comunidade Jardim Bem-Te-Vi, que ela chefia secretamente sob o codinome Cobra. “Mergulhei na história que o texto me revelava sobre a personagem, entendendo seus objetivos, suas paixões, ambições, traumas e criei todo o universo restante que não estava no texto, relacionado à infância, ao período da adolescência, suas tristezas, tragédias que permearam sua vida e construiu a persona que Tânia apresenta. Assim, pude embasar suas atitudes, personalidade e trazer força e humanidade à personagem”, afirma.

A atriz de 39 anos, que já integrou o elenco de produções como “Fina Estampa”, “O Rico e Lázaro” e “Salve Jorge”, fez testes inicialmente para a trama de “O Patinho Feio”. O projeto do SBT, no entanto, foi engavetado pela emissora. “Como a novela não aconteceria, me convidaram para um teste de ‘Poliana Moça’”, relembra Ana Paula, que está maravilhada com a repercussão intensa do público infantil. “Sinto que a Tânia realmente foi abraçada pelo público, eles são muito carinhosos comigo, mesmo que eles discordem das atitudes da personagem. Eu tenho recebido muitos elogios e afeto”, completa.

De folga dos estúdios de tevê, Ana Paula tem projetos para atuar no cinema independente. “É uma coprodução americana. Ainda está em uma fase embrionária, mas já estamos traçando os caminhos a serem percorridos”, adianta. Além disso, ela também está na expectativa de voltar aos palcos e seguir no projeto da Cia de Teatro Íntimo. “Ano que vem comemoramos 18 anos de existência. No mais, estou ansiosa por novos caminhos e desafios que irão se apresentar”, planeja.

“Poliana Moça” – De segunda a sexta, às 20h30, no SBT.