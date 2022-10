A hora é do riso

Ana Flávia também aguarda a estreia de “Santo Maldito”, série que gravou no início do ano para o serviço de streaming Star+ - Foto: Divulgação

Ana Flávia Cavalcanti custou um pouco a acreditar no convite para viver a exagerada Greta em “Notícias Populares”, série de comédia do Canal Brasil. Acostumada a ser chamada para viver mulheres batalhadoras e carregadas de dramas na tevê, como a policial Miriam de “Amor de Mãe”, a complexa Diana de “Sob Pressão”, e a enfermeira Inês da série “Onde Está Meu Coração”, Ana Flávia está empolgada com seu primeiro papel cômico no vídeo.

“Confesso que eu não sabia se conseguiria dar conta de um trabalho no humor. Greta é uma mulher expansiva, visualmente leonina, que mostra sempre seu melhor lado. Fiz muitas personagens lindas e fortes e agora estou feliz de ter a oportunidade de explorar outras cores e gêneros”, entrega. O convite surgiu a partir do diretor da série, Marcelo Caetano, com quem a atriz trabalhou no pungente “Corpo Elétrico”, filme de 2017 que fez sucesso no circuito alternativo. “O filme acabou e a gente seguiu muito próximo. Estou entre amigos e a gente ri o dia inteiro nos bastidores”, conta.

Criada por André Barcinski e Marcelo Caetano, a série “Notícias Populares” volta ao início dos anos 1990 para reviver com muito humor as histórias que se destacaram e viraram manchete no polêmico jornal paulistano homônimo que circulou entre 1963 e 2001. A produção flagra um dos momentos de maior destaque da publicação, que tinha como público-alvo as classes menos abastadas e estampava em suas capas mulheres nuas, seres sobrenaturais e imagens sem censura de crimes e assassinatos. Tudo com humor de gosto duvidoso e sensacionalismo.

“O fato da série se passar nos anos 1990 me encantou demais. Essa ambientação mais datada exige toda uma caracterização, direção de arte, expressões usadas na época. Foi um mergulho muito legal. Tudo nos leva para um outro momento do Brasil”, ressalta.

Atualmente, a atriz grava a série em São Paulo ao lado de figuras como Luciana Paes, Bruna Linzmeyer e Ary França, entre outros. Os trabalhos, entretanto, acontecem desde o início do ano, com ensaios presenciais e à distância. “O Marcelo gosta muito de ensaiar. O processo foi muito rico e todo o elenco recebeu muito material de época para ter referências. Ter esse apoio e preparação me deu mais segurança para gravar”, assume. Ana Flávia fica entusiasmada também com as possibilidades que as plataformas de streaming agregam ao mercado audiovisual.

“Temos público para tudo. Acho incrível que a maior emissora do país, que produz as novelas com maior audiência, também esteja investindo alto no streaming. Isso diz muito de como a gente já faz e assiste tevê”, analisa.

Santo Maldito

No momento, Ana Flávia também aguarda a estreia de “Santo Maldito”, série que gravou no início do ano para o serviço de streaming Star+. A trama acompanha a história de Reinaldo, de Felipe Camargo, um frustrado professor ateu que se transforma em um idolatrado pastor quando a comunidade de uma humilde igreja da periferia acredita que ele realizou um milagre. A façanha em questão foi ter sido responsável pela esposa, Maria Clara, papel de Ana Flávia, acordar de um coma tido como irreversível. “Minha personagem acaba despertando também para uma vida mais independente. Ela cansa de ser do lar, do acordo com o marido, da entrega que uma família exige. A série mostra o encontro dela com ela mesma”, define a atriz.

Natural de Diadema e moradora de São Paulo, Ana Flávia abandonou o curso de Enfermagem para investir na atuação. Formada pelo Instituto de Arte e Ciência e com passagem pelo CPTzinho, de Antunes Filho, a atriz de 40 anos sempre tentou equilibrar sua carreira entre projetos mais comerciais, como a novela “Além do Tempo” e a premiada temporada de “Malhação – Viva a Diferença”, com performances artísticas mais conceituais como “A Babá Quer Passear” e “SERVIÇAL”.

“O trabalho da atriz, em essência, é exatamente diversificar, viver muitas possibilidades de vida. Sigo essa linha de pensamento”, explica. Além da atuação, dirigir é um dos focos atuais da carreira de Ana Flávia, que acaba de apresentar “Bocaina”, sua estreia como diretora ao lado de Fellipe Barbosa, na última edição do Festival de Cinema do Rio. “O filme é resultado de uma entrega coletiva durante os dias de isolamento. É uma experiência entre amigos”, avalia.