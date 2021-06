A hora e a vez da projeção

No ar em “Salve-se Quem Puder”, Babu Santana estende popularidade conquistada no “BBB” e celebra bom momento da carreira

A visibilidade de um programa como o “Big Brother Brasil” tem o poder de levantar ou derrubar carreiras. Desde 2020 contando com a presença de famosos no elenco, a produção passou a ser também uma chance de celebridades irem além da “persona” pública e mostrarem sua verdadeira face.

Na contramão das perspectivas negativas, um ano depois de deixar o confinamento, Babu Santana não tem do que reclamar. Mesmo com uma carreira sedimentada e com bons personagens, ele ainda sofria com escalações estereotipadas e que não estavam à altura de seu talento. Agora, carregando a alcunha de ex-“BBB” sem timidez, além de se tornar um “queridinho” do mercado publicitário, Babu também saiu da casa com um convite para viver um papel de destaque na segunda e inédita fase de “Salve-Se Quem Puder”.

Escrito especialmente para ele pelo autor Daniel Ortiz, o policial Federal Nanico foi a volta perfeita de Babu aos Estúdios Globo – Foto: Divulgação

Escrito especialmente para ele pelo autor Daniel Ortiz, o policial Federal Nanico foi a volta perfeita do ator aos Estúdios Globo. “Saí da casa com muita vontade de trabalhar, mas as gravações estavam paralisadas por causa da pandemia. Tive tempo de ver o que tinha acontecido antes da pausa e isso me deu mais segurança para chegar na trama”, conta.

Após a morte de Ivo, policial interpretado por Ricardo Duque, Nanico chega ao folhetim para cuidar da segurança das protagonistas Alexia, Luna e Kyra, papéis de Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada, que estão no Programa de Proteção à Testemunha após terem presenciado o assassinato de um juiz. Dirigindo um trailer superequipado, Nanico praticamente se muda para a mesma rua da casa de Ermelinda, a guardiã do trio, interpretada por Grace Gianoukas. Depois do estranhamento inicial, ele e a anfitriã engatam um divertido e tenso romance.

Fã do humor de Grace, Babu ficou entusiasmado ao ler o roteiro e saber que passaria alguns meses contracenando com a comediante. “É impossível não ficar nervoso ao trabalhar com quem se admira. Mas o nervosismo durou pouco. Que alegria poder aprender um pouco mais de ‘timing’ cômico com a Grace e ser tão bem recebido por todos”, valoriza.

Para manter as gravações nos estúdios, a Globo criou uma série de protocolos para garantir a segurança e a saúde de todos os envolvidos. Durante quatro meses, Babu teve de entrar em outra espécie de confinamento, com direito a testes frequentes e muito cuidado na captação das cenas.

“Era PCR três vezes por semana, limpeza total do estúdio algumas vezes ao dia, ensaios de máscara. Foi estranho, mas o prazer de estar de volta ao trabalho era maior”, conta o ator que, depois de tantos procedimentos, acabou fazendo amizade com a equipe de enfermagem que dava suporte nos bastidores da novela. No último dia de gravação, entretanto, uma última verificação apontou que ele havia testado positivo para o vírus da Covid-19.

“Foi terrível. Já tinha feito todas as minhas cenas e era só parte do protocolo para ir para casa. Quando a enfermeira me chamou para um espaço reservado, tive a certeza e gelei. A ansiedade tomou conta de mim no caminho até o carro. Por sorte, tive sintomas suaves”, revela.

Natural do Rio de Janeiro, Babu cresceu no Morro do Vidigal, Zona Sul carioca, e deu seus primeiros passos artísticos no prestigiado grupo Nós do Morro. Com filmes premiados como “Cidade de Deus”, “Estômago” e “Tim Maia” no currículo, a estreia na tevê aconteceu com uma pequena participação na temporada 2001 de “Malhação”. Ao longo dos anos, acumulou diversos papéis de apoio em séries e novelas, até que, em 2009, teve seu primeiro personagem fixo na trama de “Caminho das Índias”.

“Estou no ramo há 20 anos. Até invento de cantar e tudo mais, mas amo atuar. O ‘BBB’ me deu o impulso necessário em termos de popularidade e espaço”, empolga-se. Mesmo com a agenda cheia, Babu segue com muitos planos. Na música, ele tem lançado singles próprios e de novos artistas por seu selo, o Paizão Records. No cinema, aguarda a retomada do audiovisual com cerca de seis filmes para desenvolver, entre eles, a cinebiografia do boxeador Maguila.

Na tevê, é disputado por três produções da Globo, com quem assinou um contrato de prazo longo. “Podem me esperar sempre em novelas, filmes e na música. Agora, acho meio difícil voltar a um ‘reality’. O Boninho (diretor) teria de ser muito persuasivo para isso acontecer de novo”, brinca, soltando sua risada inconfundível.