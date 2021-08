A hora da estrela

De onde menos se espera, pode surgir uma grande oportunidade. Pelo menos parece ter sido assim para Jéssica Juttel, que interpreta a geniosa e inconsequente Michal de “Gênesis”, novela bíblica da Record. É que a chance de ganhar a personagem surgiu de uma pequena participação, de apenas duas diárias de gravações, que teve em “Amor Sem Igual”, folhetim que se encerrou na emissora em janeiro último. “Alguns dias depois, pediram o meu material para o meu agente e fui convidada para entrar em ‘Gênesis’”, conta, orgulhosa.

Jéssica Juttel – Foto: Divulgação

Aos 29 anos, Jéssica já apareceu em outras produções na televisão, como a série “O Negócio”, na HBO, e as novelas “Verão 90” e “Segundo Sol”, ambas na Globo. Porém, o momento atual é, sem dúvidas, o de maior destaque em sua trajetória no veículo.

Na trama, Michal é a filha do meio de Lotam e Helda, vividos por Ricardo Blat e Izabella Bicalho. A jovem se ressente por ser a herdeira do meio, pois acredita que foi preterida por conta disso. “No fundo, ela é só uma adolescente com sede de viver. Michal tem brilho nos olhos e na alma. Gosta de aventuras e alimenta em si um horror à rotina, a trabalhos domésticos e ao casamento. Sua inquietude a levará viver perigos e aventuras”, adianta.

Um ponto curioso nesse trabalho é que Jéssica interpreta Michal dos 18 anos até os 39. Posteriormente, essa tarefa passará a ser de Cristina Amadeo. “Será um processo bem delicado e minucioso de caracterização”, avisa Jéssica, que usa conceitos mais contemporâneos na hora de tentar entender as motivações de sua personagem. “Ela é o que eu chamaria de feminista, um termo inexistente para a época. É a melhor arqueira do acampamento e adora quando consegue sair para caçar com os meninos. Tem paixão pelo arco e flecha, mas é sempre podada pela mãe”, analisa.

Foi justamente essa viagem a um passado tão longínquo o que mais encantou a atriz na hora de dizer sim ao chamado da Record. Jéssica não nega que adora trabalhos contemporâneos. Mas sabe que há um charme em retratar histórias bíblicas. “Fazer algo de época coloca a gente em outro lugar, outro espaço de tempo. É uma pesquisa diferente de personagem, de estudos e de entendimento daquela história”, avalia ela, que participou das gravações no Marrocos.

Para compor a personagem, muitos estudos foram feitos por conta própria, a partir de filmes, de vídeos encontrados na internet e até mesmo recorrendo à própria “Bíblia”. “Conversei com pessoas que entendem bastante e os preparadores me ajudaram de forma única”, reconhece. Outro ponto que a ajudou foi justamente a pausa nas gravações, imposta pela pandemia do novo coronavírus. “Quando voltamos do Marrocos e paramos, tive bastante tempo para me preparar e também todo o amparo da Suzana Abranches, preparadora de elenco, que me ajudou muito”, explica.

Raio X de Jéssica Juttel Truppel

Nascimento: 26 de janeiro de 1992, em Florianópolis, Santa Catarina.

Interpretação memorável: “As de Bryan Cranston e da Letícia Colin”.

Um momento marcante na carreira: “Interpretar a minha Michal, em ‘Gênesis’, na Record”.

O que falta na televisão: “Na tevê aberta, faltam assuntos urgentes, para acordar a população”.

O que sobra na televisão: “Violência”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro e Letícia Colin.

Se não fosse atriz, seria: Cantora.

Ator preferido: Bryan Cranston.

Atriz preferida: Tatiana Maslany.

Vilão marcante: Coringa, das histórias em quadrinhos do Batman, da DC Comics, que já foi personagem de alguns filmes.

Personagem mais difícil de compor: “Quando eu fiz Creonte, no teatro, com a peça ‘Antígona’”.

Que papel gostaria de representar: “Sempre quis interpretar uma guerreira e Michal me deu isso de presente, sendo uma arqueira incrível”.

Mania: “De tomar água”.

Projeto: “Já tenho ideias acontecendo, mas não posso falar ainda. Com certeza, como o nome diz, ‘Gênesis’ foi apenas o começo. Vida longa para tantas personagens que estão por vir”.