À frente do ‘Ilha Record’, Sabrina Sato volta aos ‘realities shows’

Sucesso nas redes sociais, Sabrina reúne mais 30 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Divulgação - Record

Nada que cerca um “reality show” é novidade para Sabrina Sato. A apresentadora de 40 anos surgiu para o grande público como uma das participantes da terceira edição do “Big Brother Brasil”, da Globo. Quase 20 anos depois, ela reencontra o formato, porém, em posição diferente. Recentemente, ela estreou à frente do comando do “Ilha Record”. Ao longo das gravações da produção, Sabrina se viu diante de diversas situações já conhecidas previamente.

“Como participei de um ‘reality’, eu me coloco no lugar deles o tempo todo. E toda hora eu recebia a orientação de não me envolver com eles. Ainda assim, sinto que é uma forma nova de me envolver. Como apresentadora, eu ganhei uma visão nova do formato também. Eu sou uma grande fã de ‘reality’ e fiquei feliz de retornar a um formato tão especial para mim e para a minha carreira”, explica.

O programa, que é um formato original da emissora, foi gravado em Paraty, no litoral Sul do Rio de Janeiro. No local, 13 famosos enfrentam diversos desafios para conseguir reunir pedaços de um mapa do tesouro. Mas, ao longo desta aventura, muitos deles se tornarão exilados e só os melhores partirão em busca do tão almejado prêmio, que está escondido em uma ilha habitada por um misterioso guardião. “É uma estrutura incrível. Reunimos uma equipe incrível. Ainda tem o Exílio, que é quase outro ‘reality’. Eu ficava bem impressionada quando chegava nas locações para gravar. Parecia que eu estava chegando em uma Cidade Universitária. Me lembrou a época em que eu estudava na UFRJ, parecia que eu tinha chegado na Ilha do Fundão”, ressalta Sabrina, que cursou três anos de Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Após liderar programas de auditórios, você foi deslocada para o núcleo de “realities” da Record. O que mais chamou a sua atenção na oportunidade de comandar o “Ilha Record”?

Todo mundo um dia já sonhou ou foi perguntado sobre o que levaria para uma ilha deserta, né? É algo que está no imaginário de todo mundo. Ir para uma ilha e buscar um tesouro perdido. Esse projeto é super novo e original. Tem tudo o que a gente ama dentro de um “reality”, mas com muita novidade e surpresa. Essa história do Exílio, por exemplo, é genial. São dois “realities” dentro de um. Os eliminados terem a chance de controlar o jogo é demais. Eu ia dormir e acordava querendo saber tudo o que aconteceu naquela noite.

Como foi a construção da sua identidade à frente do “reality”?

A equipe liderada pelo Carelli (Rodrigo, diretor) me dava uma liberdade gigante. Esse programa me deu a chance de mostrar outros lados meus. Então, no programa, o público vai ver uma Sabrina querendo fazer uma fofoca, uma mãezona, mais braba e séria… Nunca tive a chance de mostrar tantos lados da minha personalidade na tevê. É algo completamente novo para o público. Tudo isso foi possível a partir de uma equipe que se entregou demais.

De que forma?

A equipe desse “reality” não teve tempo ruim. Aprendi demais com eles. É uma galera que já está imersa nesse setor há muitos anos. Então, eles entendem muito desse tipo de formato. Foi um grupo de quase 300 pessoas e todos chegaram dispostos a trabalhar muito. Todos muito entregues, deixaram a família de lado para viver esse grande projeto. Todo mundo acreditou muito no formato.

Você teve dificuldades para se manter isenta durante as gravações da competição?

Eu achei que fosse ter mais dificuldades. Antes, eu assistia aos jogos de futebol, por exemplo, e me questionava como os técnicos não tinham time ou não torciam por alguém. Mas agora eu entendi. Não tem como torcer. Você acaba conhecendo e se envolvendo com todo mundo, vendo o jogo de forma muito ampla e geral. Os participantes têm muitos altos e baixos, alianças…. tudo muda muito rápido. Então, não dava nem tempo de torcer porque cada hora eu estava gostando mais de alguém.

Você já consegue fazer uma análise do seu desempenho à frente do “reality show”?

Sim, foi algo bem diferente de comandar um programa de auditório. Eu sempre fiz tudo muito para fora, mais expansiva, com público, microfone e falando alto. Nesse programa, não tem nada disso. Aqui é tudo mais contido e com emoções diferentes a cada momento. Foi um envolvimento diferente como apresentadora. Eu fiz um “reality” há quase 20 anos. Então, estou muito feliz de voltar ao formato em outra posição. Sou grata a todos dentro da Record pela oportunidade. Foi um aprendizado muito bom. Como era um formato novo para a equipe também, todo mundo estava aprendendo. Todos nos jogamos de corpo e alma no projeto.

A sua experiência em um “reality show” influenciou de alguma forma no comando do programa?

Um pouco, claro. Mas era tudo novo de novo para mim. Tenho uma visão diferente porque já estive no lugar deles há muito tempo. Agora, estou apresentando e, ao mesmo tempo, sendo telespectadora. De vez em quando, eu recebia uns toques da direção para não ter pena ou dó dos participantes (risos). Como eu já tinha passado por isso, me colocava no lugar demais. Sou fã de “reality”. Acho que o brasileiro gosta muito de ver esse tipo de formato, se colocar no lugar, se identificar com as situações. Também sou assim e tive a chance de reviver isso 24 horas por dia.

Recentemente, a Record tem colocado mulheres à frente dos “realities” da emissora. Como você tem encarado esse movimento?

Acho muito legal ver a Record tomar essa iniciativa. A gente comanda muitas coisas nessa vida, mas o formato dos “realities” tem mais os homens à frente. A Galisteu (Adriane) deu um show no “Power Couple” e, em breve, vai comandar “A Fazenda”. Ela voltou com tudo. Muito bom ver essa oportunidade chegando para a gente. O “reality show” tem um público muito feminino. Então, é legal a gente levar um pouco desse nosso lado curioso e que gosta de dar um gostinho a mais ao programa. Inclusive, a Zoe, que estava comigo nas gravações, já está estagiando em tevê (risos).

Você toparia voltar a um “reality show” quase 20 anos após o “Big Brother Brasil”?

Honestamente? Acho que hoje eu jamais participaria novamente. Acredito, inclusive, que seria expulsa no primeiro ou no segundo dia de confinamento. Acho que meu tempo passou. Não daria certo (risos).

Em família

Ao comandar o “Ilha Record”, Sabrina Sato também mudou de ares. Para ficar mais próxima das gravações do programa, a apresentadora se mudou com a família para Paraty, no Rio de Janeiro, onde aconteceram as gravações do “reality”. Sabrina fechou uma pousada exclusivamente para ficar ao lado do marido, o ator Duda Nagle, e da filha, Zoe. “Me mudei com todos. Era um lugar paradisíaco. Dava vontade, inclusive, de morar lá para sempre. Ficamos quarentenados por lá para facilitar os deslocamentos. Foi muito bom para ficar ainda mais imersa no jogo”, explica.

A presença da pequena Zoe, que completa três anos no final de novembro, foi importante para Sabrina ao longo das gravações. A atriz se divertia com a filha nos bastidores do “reality show”. “A Zoe fez muita diferença no meu trabalho. Eu ficava mais tranquila por saber que ela estava por perto. Para Zoe, foi algo único na vida dela. Ela conviveu com macaquinhos no café da manhã, ficava no meio da natureza. Ela curtia muito todo aquele verde ao redor dela. Falava com grilo, aranha…”, relembra.

Boca fechada

Com o programa completamente gravado, Sabrina Sato confessa que tem sofrido inúmeras pressões para soltar alguns “spoiler” da temporada. A apresentadora, no entanto, garante que guarda todos os segredos da produção. “Não conto nada. Em casa, todo mundo fica querendo saber. Minha mãe vê um monte de coisa no programa da Sonia Abrão e fica me perguntando (risos). Não respondo ninguém no Whatsapp também. Só a Zoe sabe os segredos”, brinca.