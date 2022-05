À frente das câmeras

Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho)

João Carlos (Leopoldo Pacheco) e Nadir (Stella Maria Rodrigues)

Jonathan (Guilherme Weber)

Lou (Vitória Bohn ) e a mãe Olivia (Paula Braun). Fotos: Divulgação – Globo

O alcance da tevê aberta é incontestável. A televisão tem a capacidade de pautar uma série de assuntos e temáticas nos mais diversos setores da sociedade. Não à toa, Claudia Souto, que assina o texto de “Cara e Coragem”, próxima novela das sete, foi atrás de questões próximas dos telespectadores ao iniciar o roteiro do folhetim, que estreia amanhã, dia 30. Após uma inesperada pandemia, a autora viu a temática sobre coragem ganhar novo sentindo e forma diante do vídeo. “Novela é isso: as pessoas vão assistir e discutir os temas com a família, os amigos, na rua, no trabalho. Quando escrevi a sinopse, em 2018, nem sequer podia imaginar uma pandemia ou a situação que estamos vivendo atualmente no Brasil. Resolvi abordar a coragem de vários aspectos. Desde a microcoragem para romper uma relação na sua vida particular, coragem para mudar de emprego, sempre é um ato de coragem você se expor; até a macrocoragem, que é fazer do risco a sua profissão como é o caso dos dublês”, explica.

A trama de “Cara e Coragem” é capitaneada por quatro protagonistas: Pat, Moa, Clarice e Ítalo, interpretados por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado, Taís Araújo e Paulo Lessa, respectivamente. Pat e Moa são amigos e dublê de ação que precisam equilibrar suas vidas pessoais e profissionais. Após ser traído pela ex-esposa e o melhor amigo, Moa, que nutre uma paixão platônica por Pat, é pai solteiro e faz de tudo para criar o filho sozinho. “O Moa é um dublê muito experiente e ama o que faz. Ele também é apaixonado pela Pat. Uma relação tipo ‘gato e rato’. Eles implicam um com o outro, mas ao mesmo tempo se gostam e se admiram. Acho que é uma relação gostosa para o público torcer por esse amor. Estamos fazendo com muita delicadeza para que seja crível”, afirma Serrado. Pat, porém, é casada com Alfredo, papel de Carmo Dalla Vecchia. Trabalhando como dublê de ação, ela conta com a ajuda do marido para realizar todos os afazeres da casa e cuidar dos filhos. “Temos todos os elementos de um novelão. Os personagens são multifacetados, sabe? Tem a comédia do horário das sete, mas também temos umas pinceladas de drama. Acho que isso tem tudo para pegar o público”, torce Paolla.

Enquanto isso, Clarice e Ítalo estão no núcleo da família Gusmão, proprietária da Siderúrgica Gusmão. A matriarca Martha, personagem vivida por Claudia di Moura, assume os negócios da família após a morte misteriosa de Clarice. Ela também é mãe de Leonardo, de Ícaro Silva. O jovem mimado e inconsequente ambiciona assumir o controle da empresa da família. Apesar a morte de Clarice, o surgimento de uma sósia, Anita, promoverá uma série de dúvidas.

“Foi importante a caracterização para construir duas personagens tão diferentes. As duas personagens, por exemplo, usam laces. O cabelo que a Clarice usa é uma lace. A Anita também. São duas mulheres negras que usam laces. A gente procurou nessas mulheres de origem diferentes, lugares de encontro. A questão do cabelo foi uma delas”, aponta Taís.

A morte de Clarice irá aproximar Ítalo de Pat e Moa. Instrutor de parkour e ex-segurança de Clarice, ele viveu um romance secreto com a empresária. Ao lado dos dublês, tentará desvendar o mistério sobre a morte da mulher por quem era apaixonado. “A novela vem quebrando alguns estereótipos. É um protagonista negro muito bem-sucedido. Não é um personagem superficial. Várias ações dele são movidas pelo amor que tem pela Clarice. Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte desse elenco e de ajudar a contar essa história”, vibra Lessa.

O enredo de “Cara e Coragem” reeditará uma parceria de sucesso de “Pega-Pega”, que também contou com assinatura de Claudia Souto. Serrado e Mariana Santos viverão um ex-casal na novela inédita após interpretarem os pilantras apaixonados Malagueta e Maria Pia na produção de 2017. “Acho legal porque eles trazem essa bagagem do passado com eles. Sou grata por eles terem aceitado viverem um ex-casal. Tem, inclusive, um sentimento de continuação”, aposta Claudia, que já está bastante avançada no texto da novela. “Estou escrevendo o capítulo 110 já. Então, eu vi muito pouco da atuação dos atores. Cada dia vou mudando algo porque vou tendo contato com o trabalho deles. Eles me ensinam muito”, completa.

Realidade versus ficção

Geralmente reservados aos bastidores, os dublês de ação estarão diante das câmeras em “Cara e Coragem”. No caso de Paolla, os trabalhos ficam por conta da dublê Roberta Felipe, enquanto Max Gabriel é o dublê de ação de Serrado. Eles utilizam exatamente os mesmos figurinos e perucas que os intérpretes de Pat e Moa, quando estão em ação no trabalho de gravação de comerciais, por exemplo, ou participando de uma cena na tevê. “Que eu me lembre, é a primeira vez em uma dramaturgia que uma dublê está usando megahair igual ao da atriz. Também colocamos dreads no dublê de Ítalo para as cenas de ação que são bem realistas. Foram produzidas durante a pré-produção cerca de 300 perucas”, detalha a caracterizadora Dayse Teixeira.

Além disso, os efeitos especiais, as cenas de ação e correria exigem cuidados extras com a maquiagem do elenco. “Foi-se o tempo em que maquiagem servia exclusivamente para cobrir ou mascarar algo. Hoje em dia, pelas longas horas de filmagem e o tipo de captação, a maquiagem necessita de uma série de produtos para um cuidado especial com a pele como hidratantes, filtros solares, lip balms e outros produtos que também fazem com que a maquiagem dure por mais tempo”, explica o conceituador Brenno Melo.

Quem é quem?

Núcleo família Gusmão

Clarice Gusmão (Taís Araújo) é presidente da siderúrgica da família, a SG. Irmã de Leonardo (Ícaro Silva) e filha de Martha (Cláudia Di Moura), mantém um romance secreto com Ítalo (Paulo Lessa), seu ex-segurança. Ela contrata Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), após conferir a performance da dupla durante a gravação de um comercial para a SG. Os dois têm a missão de resgatar a pasta com a fórmula secreta, que está perdida dentro de uma caverna. Sua morte abre caminho para desvendar outras facetas da empresária, até então desconhecidas, e a revelação de uma sósia, a massoterapeuta Anita (Taís Araújo), que pode ser a chave para inúmeros mistérios. A morte de Clarice abrirá caminho para Leonardo buscar o controle da empresa da família. Com a ajuda da amante Regina (Mel Lisboa) e com a parceria de Danilo (Ricardo Pereira) tentará recuperar a fórmula secreta para negociá-la em benefício próprio com empresários no exterior.

Núcleo Pat

Dublê de ação, Patrícia Lima, a Pat, é racional, pé no chão, divertida e corajosa. É casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), por quem tem grande afeto. Mãe de Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso), ela mantém uma paixão secreta pelo amigo Moa (Marcelo Serrado), sua dupla nos trabalhos como dublê e que também se tornará seu sócio na futura agência de dublês, a Coragem.com. Juntos, Pat e Moa aceitam a missão proposta por Clarice para resgatar de um lugar inóspito a pasta com a fórmula secreta à base de magnésio produzida no laboratório da Siderúrgica Gusmão, a SG. Ao retornarem da missão, eles descobrem que a empresária está morta e iniciam uma investigação por conta própria ao lado de Ítalo. Conhecido pela habilidade física e inteligência, Ítalo une-se à Pat, Moa e Rico (André Luiz Frambach) na Coragem.com. Bem-sucedido financeiramente graças à carreira que construiu nos Estados Unidos, onde coordenou equipes de segurança de megaempresários, artistas e políticos, é o principal aporte financeiro da Coragem.com.

Núcleo Moa

Conhecido como Moa, o dublê de ação se chama, na verdade, Moacyr Figueira. Em função da idade, o esforço físico no trabalho às vezes deixa dores pelo corpo, mas ele adora impressionar a sócia Pat, seu amor platônico. Ex-marido de Rebeca (Mariana Santos) e pai solo de Chiquinho (Guilherme Tavares), fará de tudo para manter a guarda do filho. Além de lidar com a ex, ele terá de enfrentar o atual marido de Rebeca, Danilo, seu ex-melhor amigo. Empresário sem escrúpulos e ambicioso, ele vai apoiar a esposa no que for preciso para que ela recupere a guarda do filho. No set de trabalho, Moa acaba se envolvendo com Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho), uma famosa atriz, que se apaixonará pelo dublê de ação.

Núcleo Companhia de Dança Vertical

Bailarina e dona da Companhia de Dança Vertical, Olivia (Paula Braun) é mãe de Lou (Vitória Bohn) e vive há anos um relacionamento às escondidas com o pai de Pat, Joca (Leopoldo Pacheco). A situação desgasta a relação com Lou, que não se dá bem com o pai exatamente por ele impor que as filhas permaneçam escondidas. Lou incentiva a mãe a tomar outros rumos na vida pessoal. Olívia, no entanto, ainda está muito ligada ao pai de sua filha. A jovem Lou também precisa lidar com o namorado Renan (Bruno Fagundes). Coreógrafo, vaidoso e perfeccionista, ele exige muito na dança e nos ensaios. Explosivo, Renan mantém um relacionamento abusivo com a bailarina e costuma protagonizar cenas constrangedoras por causa do ciúme doentio. A companhia de dança também conta com Duarte/Bob Wright (Kiko Mascarenhas). Faz-tudo da companhia de dança e morador de Paquetá, Duarte finge ser o rico americano Bob Wright para desfrutar das festas e das altas rodas cariocas. A amiga e cúmplice Jéssica (Jeniffer Nascimento) é a única que conhece seu segredo e a vida dupla.

Núcleo delegacia

Marcela (Júlia Lund) é uma delegada justa e determinada. Ela reabre as investigações da morte de Clarice ao assumir a delegacia. É ex-namorada e chefe de Paulo (Fernando Caruso), com quem vive brigando. Os dois trabalharão juntos nas investigações da morte da empresária.