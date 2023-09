A coisa certa

Há quem pense que a ideia de fazer uma novela pode ser terrível para alguns atores. Esse não é o caso de Débora Falabella, a batalhadora Lucinda de “Terra e Paixão”. Filha do ator Rogério Falabella e da cantora lírica Maria Olympia, a atriz se acostumou, desde cedo, com a falta de rotina de uma vida dedicada à cultura. E aprendeu a valorizar todas as chances de, com o próprio trabalho, levantar questões importantes para a sociedade. É exatamente isso que vive atualmente, com a atual novela das 21h da Globo. “Lucinda protege a família mesmo sofrendo, tendo um marido que bebe. É uma mulher forte que a violência física fragiliza”, defende.

Na história escrita por Walcyr Carrasco, Lucinda é casada com Andrade, papel de Ângelo Antônio, e mãe de Cristian, vivido por Felipe Melquiades. Gerente da cooperativa da cidade, é uma mãe de família que se esforça para sustentar a casa e cuidar do filho, que tem albinismo. Mas seu maior problema é ter de lidar com as constantes agressões do marido, que é alcoólatra. “Lucinda tem a família como algo muito importante e tenta se reerguer com a ajuda de outras mulheres. Esse é um ponto importante: ‘Terra e Paixão’ tem mulheres muito fortes, o que me atrai bastante”, entrega.

Aos poucos, Lucinda se aproxima mais e mais da mocinha Aline, personagem de Barbara Reis, se tornando uma grande parceira da heroína. “Lucinda vê nela uma mulher muito forte e se identifica. É uma pessoa justa, que acredita que o perfil da Aline é o tipo de perfil que a cooperativa deveria apoiar”, explica. No futuro, porém, Lucinda deve se envolver com o Delegado Marino, interpretado por Leandro Lima. “Ele será um ótimo parceiro de trabalho mais à frente da história”, adianta Débora, desconversando para não dar mais spoilers.

A trajetória complexa, mas bem definida de Lucinda, é o que mais parece empolgar Débora em “Terra e Paixão”. “Eu estou muito animada, é um prazer enorme. Outro dia, fui gravar com o Tony Ramos. Acho que nunca tinha feito uma cena com ele, só encontrava nos corredores. Fiquei extremamente emocionada”, derrete-se. Além disso, a índole de Lucinda já virou motivo de orgulho para sua intérprete. “Eu nunca fiz uma personagem de quem eu admirasse tanto o caráter. Tento defender todas, é claro. Mas a Lucinda é realmente muito boa”, analisa.

Além da violência doméstica por conta do marido alcoólatra, Lucinda também se revolta com o bullying que o filho sofre, por ser albino. “As pessoas não entendem quem é diferente, eu acho que vem daí essa proteção à família. A Lucinda ama o marido também, acredita que esse problema da bebida pode ser resolvido”, diz.

“Terra e Paixão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.

Instantâneas

Débora Falabella estreou na tevê em uma participação especial em “Malhação”, em 1998, na Globo.

A atriz se tornou conhecida quando deu vida à zeladora Estrela do remake brasileiro de “Chiquititas”, produzido pelo SBT, entre 1999 e 2000.

A primeira protagonista da carreira de Débora Falabella na televisão veio em 2006, quando foi escalada para interpretar o papel-título do remake de “Sinhá Moça”, da Globo, mas o maior sucesso da atriz foi certamente a sofrida Nina, de “Avenida Brasil”, de 2012.