A arte durante o caos

No ar em “Nos Tempos do Imperador” e “O Clone”, Letícia Sabatella valoriza a cultura e o entretenimento

Letícia Sabatella estava plena dando vida à Imperatriz Teresa Cristina quando a pandemia de Covid-19 paralisou o mundo. Única novela inédita da Globo em produção na época, os meses que se seguiram foram marcados pela ansiedade. As gravações dependiam da trágica média dos números de enfermidades e óbitos e ainda respeitavam rigorosos protocolos de saúde, combinação que precisava de muita concentração para não transparecer em cena.

“Todo dia era uma emoção diferente. Foi um período bem difícil. Aos poucos, entretanto, a gente foi encontrando o ritmo de trabalho adequado a esse momento que ainda estamos vivendo”, conta.

De origem mineira, mas criação curitibana, Letícia estreou na televisão já fazendo sucesso, na pele da prostituta Taís, de “O Dono do Mundo”, novela exibida em 1991. Após uma breve incursão pela Manchete, construiu na Globo uma carreira sólida a partir de novelas como “Irmãos Coragem” e “Torre de Babel” e séries como “Os Maias” e “Hoje é Dia de Maria”. “Tenho a sorte de ter a possibilidade de chegar na casa das pessoas, mas também de poder fazer coisas diferentes e instigantes. Não dá e nem quero ficar o tempo todo no ar, mas fazer tevê é uma necessidade para mim”, ressalta.

Aos 50 anos, Letícia define seu atual momento profissional como especial. Além da atual novela das seis, ela está feliz com o retorno de “O Clone” na faixa “Vale a Pena Ver de Novo”. “São dois trabalhos incríveis que confirmam a importância de se produzir cultura e entretenimento. É um alento para toda a tristeza que está por aí”, defende.

O protagonista de “Nos Tempos do Imperador” é D. Pedro 2, mas quem tem dominado as sequências da trama são as mulheres, inclusive, a Teresa Cristina. O que mais a atraiu para viver a Imperatriz?

Muitas coisas, mas, em especial, conexão dela com os dias de hoje. Há uma identificação muito grande entre as mulheres de antes e de agora. Em algum ponto de suas vidas, elas precisam lutar por direitos muito parecidos. Não importa se forem da plebe ou da nobreza.

Qual você acha que foi a principal luta da Teresa Cristina?

Minha personagem foi a última imperatriz. Sofreu com o golpe da República e com uma espécie de “confisco” da imagem dela e do Pedro 2. Desta forma, ela virou uma figura meio apagada, quando na verdade, teve importância fundamental na História do País. Era muito culta, estudava Arqueologia, contribuía na escavação para sítios arqueológicos, tanto que tinha uma coleção de suas descobertas e curiosidades no Museu Nacional. Além disso, falava línguas, gostava de artes.

Ao longo da pesquisa para a novela, qual informação sobre a Imperatriz mais a surpreendeu?

O lado progressista dela é realmente empolgante. Tereza Cristina ficou conhecida como a “Mãe dos Brasileiros” e recebeu essa alcunha pelos escravos. Ela e o marido faziam ações de acolhida de cidadãos que estavam à margem da sociedade. São coisas que a gente não aprende na escola, que vamos descobrindo. Além disso, ela era uma exímia cantora.

Nos últimos anos, você vem investindo bastante na carreira de cantora. Essa experiência foi útil nas cenas musicais de “Nos Tempos do Imperador”?

Sim, mas como é outro estilo, tive de voltar a fazer aulas de canto lírico, para readaptar minha embocadura. As notas utilizadas pela personagem são bem agudas, exigem muito mais de mim. Aí precisei desse apoio técnico para me sentir mais segura em cena.

Além da atual novela das seis, você também está em cena na reprise de “O Clone”. Como encara o retorno da trama exatos 20 anos depois da exibição original?

É muito legal. Sinto que estou vivendo um novo momento especial na televisão. “O Clone” é um fenômeno! Fui para a Rússia e era reconhecida na rua. Pessoas aprenderam a falar português por causa da novela. Tenho seguidores de diversos países, que me mandam presentes até hoje. É muito linda essa comoção. A Gloria (Perez) segue a tradição das nossas grandes autoras, como Janete Clair.

Qual sua principal lembrança da época das gravações?

As melhores! Na época, eu pensava: “Meu Deus, como a Glória consegue juntar clonagem e universo muçulmano. Abordar questões fundamentalistas com questões da ciência com tanta sensibilidade?”. Nós atores fomos muito felizes nos bastidores, porque a gente formou uma trupe. Apesar do cansaço natural de uma novela longa, foi diversão do início ao fim. Até hoje, somos lembrados pelos personagens que fizemos em “O Clone” e fico feliz que a novela ainda tenha muito o que dizer.

O que a Latifa agrega a sua trajetória?

A riqueza do processo de preparação mudou minha relação com a televisão. Pela primeira vez na minha carreira, vi uma novelista compartilhando toda a sua pesquisa com o elenco. Li todos os livros indicados, fiz um mergulho profundo no cinema árabe, em especial o que estava sendo produzido no Irã, conheci diversas pessoas da comunidade muçulmana, conversei com Sheiks que me ensinaram a declamar o Alcorão, tive aulas de dança do ventre e culinária.

Qual foi sua maior dificuldade neste processo?

Sem dúvida, foi a dança do ventre (risos). Em seguida, vem o entendimento do Alcorão. Toda essa entrega foi muito importante para que os atores não soassem superficiais em cena. Tive muito cuidado em não deixar a personagem caricata. E acho que o sucesso em torno da novela mostra que todo esse esforço valeu a pena, de verdade.