A terceira edição da feijoada da Marmoraria Império das Pedras trouxe uma proposta diferente das anteriores, contudo manteve a animação e o clima fraterno das outras duas já realizadas. Como sempre, Mary Ventura, proprietária do empreendimento, fez questão de recepcionar seus convidados pessoalmente, com direito a pausa para fotos, carinho e muitos abraços.

Criativo, como de praxe, o cenário instagramável montado na recepção, composto pela bela decoração de Odair Romeiro, trouxe um pouco de novidades da marmoraria, com peças exclusivas e materiais exóticos. Conforme a organizadora, esse ano a adesão foi de 40% a mais do que na edição anterior, comprovando que o evento já se tornou um encontro anual de arquitetos, engenheiros e demais profissionais da área. A grande novidade ficou para a escolha do local, o charmoso Jardim Urbano Eventos, localizado na região central de Santa Bárbara d’Oeste. “Escolhi um espaço mais aconchegante, inclusive para que pudesse ter mais convidados”, explicou ela ao LIBERAL.

Cerca de 130 pessoas participaram da festa, que teve atrações ecléticas como o Samba D’Aninha e o sertanejo do cantor Luccas Fernandes. Confira nas fotos um pouco de como foi o evento.