Zé Roberto prevê jogo difícil contra o Japão: ‘Time muito difícil de ser batido’

A seleção brasileira feminina de vôlei terá uma dura missão nas quartas de final do Mundial. O adversário será o Japão, justamente a única equipe que derrotou as brasileiras na competição até agora. E não somente por isso o técnico José Roberto Guimarães projeta um jogo duríssimo nesta terça-feira, na Holanda.

“O Japão está atacando muito bem, com mais opções com as bolas de fundo. Elas têm três jogadoras habilidosas nas pontas. As centrais jogam com muita velocidade, a líbero se apresenta muito bem na defesa e no passe, a levantadora está perfeita na distribuição de bola. É um time muito difícil de ser batido pelo volume de jogo e as opções do elenco”, analisou o treinador.

Zé Roberto pregou concentração e alto nível de jogo para, desta vez, superar a equipe japonesa. “Elas só perderam dois jogos e vamos precisar de muita concentração a partir de um bom saque. O nosso sistema defensivo precisa igualar o do Japão. A partida que vai exigir muito do nosso time”, projetou.

Uma das apostas da seleção para o jogo desta terça é a central Carol, que não esteve em quadra na única derrota brasileira neste Mundial. Na ocasião, ela se recuperara de dores na coxa direita. Nesta terça, deve ser titular, como tem sido recorrente ao longo da competição.

“Espero colocarmos em prática tudo que estudamos sobre o Japão. É uma equipe muito forte, que defende muito bem e nos leva ao limite da paciência. Temos que ter uma retomada de jogo muito rápida, com velocidade. Esse confronto é uma final, a partida mais importante do Mundial até o momento. Respeitamos o Japão, mas estamos confiantes na nossa evolução para fazer o nosso melhor e conseguir sair desse jogo com a vitória”, comentou Carol.