Zagallo apresenta ‘evolução favorável’, mas continua sem previsão de alta

Mário Jorge Lobo Zagallo apresenta “evolução favorável” e “melhora clínica e laboratorial”, segundo informa o boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira continua sem previsão de receber alta.

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo permanece internado no Hospital Barra D’Or, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial. Ele está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Ainda sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira.

Zagallo está internado desde o dia 15, por causa de uma infecção urinária. E, desde então, vem apresentando melhora gradual em sua condição clínica. O hospital não revelou maiores detalhes sobre o seu estado de saúde.

A lenda do futebol brasileiro voltou a ser internado neste mês quase 10 meses após sua última passagem pelo hospital. No fim de 2022, Zagallo ficou sob cuidados médicos por causa de uma infecção respiratória.

Zagallo completou 92 anos no início deste mês e comemorou a data ao lado de seus familiares. Como jogador, ele teve passagem marcante por América-RJ, Flamengo e Botafogo. Como técnico, foi campeão por Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Defendeu a seleção brasileira como jogador e treinador, inclusive com títulos. Ele participou das conquistas das Copas do Mundo de 1958, 1962, 1970 e 1994.

Acostumado a ser pioneiro no esporte, Zagallo foi um dos primeiros brasileiros a conquistar um título na Arábia Saudita. Na temporada 1978/1979, o treinador comandou o Al-Hilal, atual time de Neymar e mais nova equipe milionária do futebol. Ele já venceu o Campeonato Saudita. A família tem agradecido as manifestações de apoio a Zagallo.