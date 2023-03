Arquivo Zabala, zagueiro do Santos, rompe ligamento do joelho em amistoso com a Bolívia

O Santos segue tendo problemas na temporada 2023 mesmo sem entrar em campo. O zagueiro Zabala, que defendeu o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi chamado para o grupo principal de Odair Hellmann, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um amistoso entre a seleção da Bolívia e o Usbequistão, na sexta-feira.

“O Menino da Vila Zabala defendeu a Bolívia em partida diante do Usbequistão, começando entre os titulares. Porém, no decorrer do confronto, o zagueiro se lesionou. Após exames, foi constatado rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, informou o Santos em suas redes sociais, neste domingo.

O atleta começou jogando como titular e sofreu a lesão aos 23 minutos do amistoso. Ele foi substituído imediatamente e já iniciou o tratamento. Apesar de fazer parte do elenco principal, o zagueiro ainda não estreou no profissional, mas fazia parte dos planos do treinador para o Campeonato Brasileiro. O Santos não estabeleceu um prazo para o retorno do jogador. A recuperação desse tipo de lesão, contudo, pode levar cerca de seis meses.

Além de Zabala, Miguelito é outro jovem jogador do Santos com a seleção da Bolívia. O atacante de 18 anos, que passou por um longo período se recuperando de lesão, estreou como profissional no ano passado e entrou em campo apenas uma vez nesta temporada, durante a vitória sobre o Iguatu, pela Copa do Brasil.

Embora mal tenham sido promovidos ao elenco principal do Santos, os dois garotos já gozam de prestígio na seleção boliviana, que tem mais um compromisso na terça-feira, contra a Arábia Saudita. No amistoso contra o Usbequistão, acabaram derrotados por 1 a 0.