Warriors e Bucks vencem, fecham suas séries e avançam nos playoffs da NBA

Dois dos principais times da NBA, o Golden State Warriors e o Milwaukee Bucks vencerem seus jogos na noite desta quarta-feira e garantiram suas vagas na próxima fase dos playoffs da NBA. Ambos fecharam seus confrontos por 4 a 1 na série melhor de sete jogos e agora vão disputar as semifinais de suas conferências.

Em São Francisco, os Warriors resistiram ao Denver Nuggets e venceram por 102 a 98, após uma forte reação no último quarto. Sob o comando de Stephen Curry, desta vez titular, os anfitriões neutralizaram uma desvantagem de oito pontos no placar para virar o jogo e selar o triunfo na série.

“Foi um pouco estranho essa noite porque não alcançávamos essa fase há algum tempo. Queríamos muito e parece que isso tornou a tarefa ainda mais difícil. Mas ainda nos lembramos de como se faz isso, o que é um grande sentimento”, comentou Curry, maior pontuador da NBA na temporada passada.

Apesar do grande desempenho individual, ele não conseguiu levar os Warriors aos playoffs nas últimas duas temporadas, o que contrastou com o vice-campeonato no ano anterior. O Golden State chegou a emplacar cinco finais seguidas, entre 2015 e 2019.

Lembrando estes velhos tempos, antes de uma série de leões nos últimos anos, Curry marcou 30 pontos e contribuiu ainda com cinco rebotes e cinco assistências nesta quarta. Klay Thompson esteve perto de um “double-double” ao anotar 15 pontos e nove rebotes. Gary Payton II, decisivo nos minutos finais, registrou mais 15 pontos.

Com a reação fulminante do rival, os Nuggets não conseguiram reagir, apesar da grande atuação de Nikola Jokic. O sérvio, MVP da última temporada, terminou a noite com 30 pontos, 19 rebotes e oito assistências. E teve a ajuda de DeMarcus Cousins, responsável por 19 pontos e quatro rebotes. No entanto, não conseguiram forçar a disputa do jogo 6 da série.

Nas semifinais da Conferência Oeste, os Warriors vão enfrentar os vencedores do confronto entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Os Grizzlies lideram a série por 3 a 2 e só precisam de mais uma vitória para selar o duelo e avançar nos playoffs.

O outro jogo da noite desta quarta reuniu o atual campeão Milwaukee Bucks e o Chicago Bulls, longe de lembrar os velhos tempos. Os favoritos não deram chance e venceram por 116 a 100, eliminando a equipe de Chicago em cinco jogos.

Sem as mesmas dificuldades enfrentadas pelos Warriors na outra partida da noite, os Bucks dominaram os Bulls em casa e contaram novamente com a liderança do grego Giannis Antetokounmpo, cestinha do duelo, com 33 pontos, além de nove rebotes e três assistências.

Com Khris Middleton ainda lesionado, Pat Connaughton assumiu a função de escudeiro de Antetokounmpo, e contribuiu com 20 pontos. E Bobby Portis obteve um “double-double” de 14 pontos e 17 rebotes. Pelos Bulls, Patrick Williams foi o maior pontuador, com 23. E Nikola Vucevic ajudou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 19 pontos e 16 rebotes

Com o triunfo, os Bucks se garantiram nas semifinais da Conferência Leste. O próximo adversário já está definido. Será o Boston Celtics, num dos duelos mais aguardados destes playoffs. O time de Boston avançou ao “varrer” o Brooklyn Nets, por 4 a 0 na série.

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Utah Jazz x Dallas Mavericks