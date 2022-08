Walmart supera expectativa de lucro e receita no 2º trimestre fiscal

O Walmart registrou lucro líquido de US$ 5,147 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2023, encerrado no fim de julho deste ano. O valor é equivalente a lucro por ação ajustado de US$ 1,77, acima da previsão de US$ 1,62 da FactSet.

O lucro líquido para o trimestre foi 17,9% maior que no mesmo período do ano passado, segundo o Walmart. Já a receita da gigante varejista totalizou US$ 152,859 bilhões, 8,4% a mais que há um ano e acima da estimativa de US$ 150,99 bilhões dos analistas.

Diante dos resultados melhores que o esperado, a ação do Walmart subia 3,30% no pré-mercado das bolsas de Nova York às 8h30 (de Brasília).

Entre outros detalhes do balanço, a empresa informou que as vendas de lojas comparáveis cresceram 6,5% em relação ao ano passado, enquanto as vendas em plataformas digitais aumentaram 12%.

O Walmart também manteve suas expectativas para a segunda metade do ano fiscal de 2023 e prevê queda do lucro ajustado por ação de 11%, além de recuo de 10% no lucro operacional no terceiro trimestre fiscal. A companhia ainda deve ter crescimento de 5% nas vendas líquidas no período, diante de perda de US$ 1,3 bilhão por flutuações monetárias, projeta.