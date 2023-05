Bella Campos está começando a desenhar sua trajetória na tevê. Após ganhar visibilidade nacional ao viver a vingativa Muda, de “Pantanal”, a atriz reaparece no ar já com algum status no elenco de “Vai na Fé”, em que interpreta a estudiosa Jenifer. Tanto que a atriz já percebe de forma mais evidente o poder de alcance da tevê aberta. E quer aproveitar esse alcance para que sua nova personagem vá além do simples entretenimento.

“Fico muito orgulhosa de contar a história da Jenifer. É a história de uma jovem humilde que conquista uma bolsa de estudos em uma universidade particular. Mostrar pessoas pretas e do subúrbio ganhando um diploma para fazerem o que bem entenderem. Acho que é uma trama de incentivo e esperança para muitas Jenifers que estão por aí”, explica.

Na história escrita por Rosane Svartman, Jenifer é a filha mais velha da protagonista Sol, papel de Sheron Menezzes. Jovem estudiosa, ela sonha em ser advogada. Entra em uma faculdade prestigiada com bolsa de estudos, um grande orgulho para toda a família. Lá, ela conhece um mundo diferente e se sente desconfortável em alguns momentos e situações.

“É muito bonito ver a personagem desbravar esse novo universo. É uma etapa de despedida da adolescência para entrar na vida adulta. A Jenifer é a primeira a cursar uma faculdade dentro da família. Vai em busca de um futuro melhor para ela e para a família. É uma história que existe em muitos lares”, afirma.

Aos poucos, a história de Jenifer deixa os muros da universidade e passa a girar em torno da identidade de seu verdadeiro pai. Criada por Carlão, de Che Moais, a jovem estudante descobre sobre o relacionamento passado da mãe com Ben, vivido por Samuel de Assis. Além do advogado, o vilão Theo, de Emílio Dantas, também entra na disputa pelo reconhecimento da paternidade de Jenifer.

“A Jenifer tem muitos conflitos dentro de casa. Acho também que há um conflito geracional com a mãe e a avó. Mas tudo sempre permeado com muito amor e muito afeto”, defende.

A oportunidade para “Vai na Fé” surgiu durante a reta final das gravações de “Pantanal”. A atriz se dividiu entre os estúdios da novela das nove e as primeiras preparações com o elenco. Bella, que é natural de Mato Grosso, também precisou mergulhar em aulas de prosódia para encarar o sotaque carioca. “Não tive muito tempo de descansar. O processo de criação da Jenifer foi junto com a reta final de ‘Pantanal’. Mas quis participar de tudo porque sabia que era um momento muito especial. Foi uma correria de um estúdio para outro”, valoriza.

“Vai na Fé” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo

Sucesso de público

A trama de “Pantanal” marcou, em grande estilo, a estreia de Bella na tevê. Antes, a atriz chegou a ser escalada para a última temporada de “Malhação”, mas o projeto adolescente foi descontinuado por decisão da emissora. Na produção do horário nobre, ela viveu a misteriosa Muda. “Foi muito gratificante ver que todo o esforço que tivemos durante as gravações valeu a pena. Tudo foi lindo e o público embarcou na história”, valoriza.

Para viver a personagem, Bella esteve, ao lado do elenco, nas gravações no Mato Grosso do Sul. O trabalho foi exaustivo, mas recompensador. “Foi uma jornada longa, mas linda. Era complicado gravar no meio do mato”, relembra.

Instantâneas

Desde o ano passado, Bella namora o ator e cantor MC Cabelinho, que também está no elenco de “Vai na Fé”.

Durante o período de gravações de “Pantanal”, a atriz foi mordida na perna por um jacaré enquanto nadava no rio em um dia de folga.

Bella é natural de Cuiabá, no Mato Grosso.

A atriz reúne quase 5 milhões de seguidores no Instagram.