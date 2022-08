Viveo anuncia compra da Neve e da Nutrifica por R$ 110 milhões

O conselho de administração da Viveo aprovou, no último dia 18 de agosto, contratos vinculantes para aquisição do capital social da Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e da Nutrifica, especializada no comércio de nutrição enteral e parenteral, com manipulação de fórmulas de uso humano.

Segundo a Viveo, o investimento total dessas transações será de aproximadamente R$ 110 milhões. As empresas adquiridas geram uma receita anual combinada de R$ 122 milhões, com R$ 22 milhões de Ebitda.

O fechamento do negócio ocorrerá após o cumprimento de determinadas condições, dentre elas a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), informou a companhia.

“As transações estão alinhadas aos seus planos de expansão e reforçam o ecossistema e a missão da Viveo de simplificar o mercado da saúde por meio de soluções completas, ágeis e inovadoras para toda a cadeia”, destaca a Viveo.