Vivendi tem receita de 2,43 bi de euros no 3º tri; alta é de 3,1% ante mesmo período de 2022

A Vivendi registrou receita de 2,43 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2023, informou a companhia nesta quinta-feira, 19, em balanço. O resultado representa alta de 3,1% na receita. No mesmo período do ano anterior, a receita registrada foi de 2,37 bilhões de euros.

Segundo o balanço, a alta foi conduzida principalmente por um crescimento nos resultados do Grupo Canal+ e pelos negócios do braço Havas da gigante de mídia francesa.

Sobre sua compra do grupo Lagardère, a Vivendi destacou que a operação deve ser finalizada antes do fim deste ano.

No balanço, a empresa não informou o lucro líquido do último trimestre.