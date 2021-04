Via diz que lançará uma megaloja em São Paulo e mais 120 lojas neste ano

A Via, nova identidade de marca da Via Varejo, vai lançar uma megaloja em São Paulo e outras 120 lojas no restante do País neste ano, afirmou Helisson Lemos, vice-presidente de Inovação Digital e Recursos Humanos. “As lojas estão preparadas para atender tanto 1P (produtos próprios) quanto 3P (venda de terceiros), integrando o atendimento presencial e digital”, disse, durante o Via Investor Day.

Lemos voltou a reforçar que “2021 é o ano do marketplace para a Via”.

Ele apontou que a companhia registrou crescimento de 174% nas vendas 1P em canais digitais (R$ 12,8 bilhões) em 2020, além de alta de 90% (R$ 3,2 bilhões) no segmento 3P.

O executivo também apontou que a companhia já conseguiu expandir a quantidade de sellers no marketplace, atingindo 26 mil no primeiro trimestre de 2021, ante 10 mil no quarto trimestre do ano passado.

Investimento em startups

A Via anunciou nesta segunda-feira um fundo de R$ 200 milhões de corporate venture capital (CVC) para investir em startups em até cinco anos. Segundo Helisson Lemos, o programa contempla diversos formatos de inovação aberta. “Criamos o Via Hub, com foco em soluções para crediário, logística, omnicanalidade, sortimento 1P, marcas e base de clientes. Nosso objetivo é desenvolver um haras de unicórnios (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão)”, afirmou.

Na apresentação, Lemos apontou que a companhia investe em seu core business, incluindo estratégias de aceleração e incubação e fusões e aquisições (M&A), no ramo adjacente, buscando parcerias estratégicas, e no novo, que contempla o fundo de CVC.