Verstappen e Pérez esperam dificuldades no GP de Mônaco: ‘Não é nosso circuito mais forte’

Dominantes na atual temporada da Fórmula 1, Max Verstappen e Sergio Pérez acreditam que o GP de Mônaco deste domingo pode oferecer desafios que suas Red Bulls ainda não enfrentaram neste ano. Mesmo que o holandês tenha vencido a edição de 2021 da etapa e o mexicano a de 2022, ambos estão com discurso alinhado de que o circuito de Montecarlo não é o mais favorável para seus carros.

“Sabemos que não é o nosso circuito mais forte. Vamos lutar um pouco para mostrar nossos pontos fortes, mas ainda é Mônaco”, disse Pérez. “No sábado, você anda precisa de um bom aquecimento no pneu, essa é a chave por aqui. Digamos que não é o nosso circuito mais forte, mas veremos. É Mônaco, e tudo pode acontecer”, concluiu.

Na avaliação do mexicano, o GP deste final de semana é ideal para os rivais tentarem equilibrar a briga no Mundial de Pilotos, atualmente liderado por Verstappen, com 119 pontos, logo acima de Pérez, com 105. O piloto mais próximo da dupla da Red Bull é Fernando Alonso, da Aston Martin, com 75. “Fernando, as Ferraris, espero que sejam muito fortes, assim como foram em Baku, e obviamente em uma volta neste lugar eles serão fortes. Eu espero que eles sejam bastante fortes, a Mercedes pode estar na briga”, afirmou.

Verstappen concordou com o companheiro e destacou que o maior desafio para a Red Bull será nos treinos classificatórios. “Não somos, digamos, muito dominantes na classificação. Sempre fomos muito bons na corrida, mas na corrida aqui sabemos que não podemos passar. É muito importante ter uma classificação forte e garantir que o carro esteja na melhor janela possível para uma volta, porque é disso que se trata este fim de semana”.

O GP de Mônaco começa com treinos livres, às 8h30 e 12h (de Brasília), na sexta-feira. O sábado terá mais uma sessão livre, às 7h30, antes da classificatória, às 11h. A corrido está marcada para as 10 horas de domingo.