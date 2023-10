Arquivo Vencedora do Oscar, Michele Yeoh é eleita integrante do Comitê Olímpico Internacional

Primeira atriz asiática a ganhar um Oscar, Michele Yeoh foi eleita, nesta terça-feira, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) durante uma cerimônia realizada em Mumbai, na Índia. O evento nomeou um total de oito novos integrantes para ingressar no órgão olímpico.

Feliz por fazer parte da entidade, ela falou sobre o atual momento e também da relação que sempre teve com o esporte. “Lembro-me de quando alguém me perguntou de como me tornei atriz. Sempre disse que nunca sonhei em ser atriz. Quando criança, meu sonho sempre foi ser uma atleta olímpica”, disse Michele após assumir a nova função.

Em seguida, na entrevista, ela falou sobre as modalidades que gostava de praticar antes de optar pela carreira artística. “O esporte faz parte da minha vida. Na minha infância sempre estive envolvida com squash, atletismo, natação e mergulho”, comentou.

Ex-campeã júnior de squash na Malásia, Michele ganhou o Oscar de atriz principal no início deste ano por seu papel no filme “Everything Everywhere All at Once”, que no Brasil teve o título de “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”. O filme que abriu as portas de Hollywood para o seu talento foi ao lado de Pierce Brosnan na franquia 007: Tomorrow Never Dies (007, O amanhã nunca morre).

Michele é casada com Jean Todt, um homem com uma grande história no automobilismo e, em especial, na Fórmula 1. O início de sua trajetória foi como piloto, quando foi vice-campeão mundial de rally em 1981. Depois de se aposentar do volante, ele passou 12 anos como diretor de corridas da Renault, chefiou a equipe Ferrari e foi presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).