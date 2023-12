Vegetti não garante permanência e diz que valentia garantiu Vasco na Série A

Artilheiro do Vasco no Brasileiro com 10 gols, o atacante argentino Vegetti disse que o time demonstrou valentia e muita coragem contra equipes que disputava o título. “A gente ganhou do Fluminense (4 a 2), do Atlético-MG (1 a 0) e mereceu ganhar do Palmeiras (0 a 1). Acredito que esse foi o ponto principal para evitar a queda do Vasco.”

O Vasco só garantiu sua permanência na elite do futebol brasileiro na última rodada, quando venceu o Bragantino por 2 a 1 e terminou em 15º lugar, com 45 pontos. Vegetti disse que o time não foi muito bem no confronto direto com times que também estavam mal na tabela e lembrou que sua transferência para o time brasileiro foi muito difícil.

“Mudar a família da Argentina sabendo que vínhamos para lutar contra o rebaixamento. Mas pessoalmente sempre acreditei que iríamos atingir nosso objetivo”, afirmou Vegetti, que desembarcou no Rio de Janeiro no início de agosto, quando o Vasco já frequentava a zona de rebaixamento.

Vegetti, 35, veio do Belgrano, de onde saiu como artilheiro do Campeonato Argentino. “Foi uma decisão muito difícil vir para o Vasco. Passamos por maus momentos, mas mudamos a energia e a forma de jogar. Acreditamos no treinador Ramón Diaz e na comissão técnica. Brigar na parte de baixo da tabela era uma situação muito estressante”, disse o argentino.

O atacante afirmou que um momento marcante no campeonato foi o empate com o Goiás (1 a 1), na 30ª rodada. “Ficamos muito abalados. Mas depois do triunfo contra o Cuiabá (2 a 0), tivemos uma sequência muito boa.”

Para 2024, o argentino disse que é preciso mudar a mentalidade do time. “O Vasco é um time muito grande e tem que brigar por coisas muito maiores do que lutar contra o rebaixamento.”

Apesar de ter contrato com Vasco até junho de 2025, Vegetti disse, em entrevista à rádio DSports, da Argentina, que está aberto a ouvir propostas de outros clubes.