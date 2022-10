Vasco vira nos acréscimos sobre o Operário e segue firme no G-4 da Série B

O Vasco finalmente conseguiu voltar a vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, fez 3 a 2 no Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 33ª rodada. O time carioca ficou duas vezes atrás do placar, mas contou com o brilho de jogadores que saíram do banco de reservas para virar. Bruno Tubarão fez o primeiro e Alex Teixeira, já no fim, marcou os outros dois gols, aos 43 e 49 minutos.

O resultado encerra uma sequência de oito derrotas seguidas do Vasco como visitante. A última vitória havia sido em 16 de julho, quando fez 3 a 1 no Sampaio Corrêa, em São Luís (MA). Agora, o Vasco soma 52 pontos, ainda em quarto lugar, e se garante mais uma rodada no G-4 com três pontos na frente do Sport, com 49 pontos. O Operário, que não vence há cinco jogos, permanece com 32 pontos, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances, mas o Operário se saiu melhor. Assustou em chute dentro da área de Giovanni Pavani, embora um impedimento tenha sido marcado no lance. Mas o gol não demorou para sair.

Aos 14 minutos, Felipe Garcia, mesmo marcado por Anderson Conceição, conseguiu fazer um belo cruzamento da direita. A bola passou por Danilo Boza e Thiago Rodrigues, e Reina apenas completou.

O Vasco fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado e não conseguiu criar. Em uma das poucas chegadas, Raniel tentou de bicicleta dentro da área e forçou o goleiro a mandar para escanteio. No fim, o Operário assustou novamente, com Giovanni Pavani, que chutou de primeira após escanteio e exigiu boa defesa de Thiago Rodrigues.

O técnico Jorginho, do Vasco, não esperou muito para realizar mudanças e voltou com Alex Teixeira e Marlon Gomes para o segundo tempo. O time ficou mais bem organizado, mas ainda não conseguia uma boa chance. O técnico então colocou Bruno Tubarão, aos 15 minutos, que marcou o gol de empate três minutos depois, aos 18. Ele cobrou escanteio, ficou com o rebote e, dentro da área, chutou cruzado para fazer belo gol.

A virada vascaína poderia ter saída dois minutos depois. Em boa jogada construída pela esquerda, Alex Teixeira invadiu a área e tocou para trás. Bruno Tubarão chegou finalizando, mas pegou mal e mandou para fora. O castigo veio aos 29 minutos. Após cobrança de falta, Paulo Victor ficou com o rebote, teve tempo para ajeitar, saindo da área, e chutou no cantinho para colocar o Operário novamente à frente do placar.

O final do jogo seguiu movimentado. Sem desistir, o Vasco chegou novamente ao empate aos 43 minutos. Figueiredo fez bom cruzamento da direita e Alex Teixeira passou por trás da marcação para completar de chapa.

E, quando o empate parecia estar de bom tamanho, o Vasco conseguiu a virada, aos 49 minutos. Andrey Santos retomou a bola e deu lindo passe por cima para Gabriel Pec, na esquerda. Ele cruzou rasteiro e Alex Teixeira desviou para fazer seu segundo gol e decretar a vitória carioca por 3 a 2.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. Às 11h, o Operário visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Mais tarde, às 18h30, o Vasco recebe o Novorizontino, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), onde ainda está invicto, com dez vitórias e seis empates.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 3 VASCO

OPERÁRIO – Simão; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Ricardinho (Rafael Chorão), Fernando Neto, Giovanni Pavani (Júnior Brandão), Reina (Pablo) e Paulo Victor (Lucas Mendes); Felipe Garcia. Técnico: Matheus Costa.

VASCO – Thiago Rodrigues; Léo Matos (Bruno Tubarão), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Marlon Gomes), Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Figueiredo, Raniel (Erick) e Eguinaldo (Gabriel Pec). Técnico: Jorginho.

GOLS – Reina, aos 14 minutos do primeiro tempo. Bruno Tubarão, aos 18, Paulo Victor, aos 29, e Alex Teixeira, aos 43 e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Simão (Operário). Léo Matos, Bruno Tubarão e Alex Teixeira (Vasco).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 5.819 pagantes.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).