Vale fecha parceria com Nippon Steel para desenvolver soluções de descarbonização

A Vale assinou um memorando de entendimento com a Nippon Steel para buscar soluções siderúrgicas com foco no processo de produção carbono neutro de aço. Segundo a companhia, as empresas pretendem estudar e explorar em conjunto soluções de uso de metálicos como “direct reduced iron” (DRI) e o ferro gusa produzido pela tecnologia Tecnored e uso de briquetes verdes da Vale no processo de fabricação de ferro e outros produtos de menor pegada de carbono, como pelotas.

A Nippon Steel é a maior produtora integrada de aço do Japão e uma das principais do mundo. Além de possuir seis siderúrgicas no Japão, a Nippon Steel fabrica produtos de aço de valor agregado em mais de 15 países, com foco em três áreas de negócios: produtos de aço de alta qualidade para automóveis; recursos e energia; e engenharia civil, construção e ferrovias. De acordo com a Vale, a Nippon Steel realiza pesquisa e desenvolvimento em três grandes centros e seis laboratórios em siderúrgicas, todos no Japão.

“Esta iniciativa contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir 15% das emissões líquidas de Escopo 3 até 2035. Além disso, a Vale busca reduzir suas emissões absolutas de Escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar neutralidade até 2050, em linha com o Acordo de Paris, liderando o caminho em direção à mineração sustentável”, aponta a mineradora.