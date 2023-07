Vai ter feriado ou ponto facultativo em dia de jogo do Brasil na Copa Feminina? Entenda

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 de julho, contra o Panamá, mas o torcedor brasileiro já tem uma dúvida desde já: os dias de jogos do Brasil terão ponto facultativo, assim como o Mundial masculino? Os estabelecimentos comerciais fecharão quando os jogos caírem em dias de semana? Os trabalhadores terão folga? Por enquanto, não há nenhuma resolução oficial do governo a respeito do tema.

No último fim de semana, antes do amistoso do Brasil com o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, as comandadas de Pia Sundhage receberam a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra do Esporte, Ana Moser. Além de acompanhar a preparação da equipe antes da viagem para a Austrália, país que sediará a Copa Feminina juntamente com a Nova Zelândia, o momento serviu para revelar o plano do governo em tornar os jogos do Brasil na competição em ponto facultativo.

“Vamos estar torcendo demais, vamos estar super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância”, afirmou a ministra, durante treinamento da seleção brasileira no DF. O perfil oficial do Ministério também divulgou o projeto em suas redes sociais nesta sexta-feira.

Caso o plano se concretize, o País poderá ter sete pontos facultativo, desde que a seleção chegue até a semifinal – três na fase de grupo e quatro na etapa de mata-mata. Será a despedida de Marta da seleção, aos 37 anos. No Mundial do Catar, como já é comum na competição masculina, foi decretado cinco pontos facultativos, já que o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Croácia.

Enquanto a ideia ainda não foi aprovada, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, aprovou ponto facultativo para servidores da Câmara Municipal nos dias dos jogos do Brasil. A matéria é da ex-vereadora Divaneide Basílio (PTO) e foi apontada pelos legisladores como uma conquista para a equidade de gênero no esporte.

Realizada na Oceania, a Copa terá uma diferença no fuso horário que pode chegar a 16 horas. Na fase de grupos, o Brasil jogará às 7h e 8h (horário de Brasília) da manhã; caso avance ao mata-mata, poderá entrar em campo entre 22h e 7h. O torneio começa dia 20. O Brasil já está na Austrália. A seleção tem compromissos na primeira fase nos dias 24 e 29 de julho, contra Panamá e França, respectivamente, e depois no dia 2 de agosto, diante da Jamaica.