Unilever supera expectativas de faturamento no 1º trimestre

A Unilever divulgou nesta quinta-feira (28) que teve faturamento de 13,80 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2022, 11,8% maior do que o de igual período do ano passado. O resultado superou a previsão de analistas, de 13,24 bilhões de euros. A multinacional anglo-holandesa também informou que suas vendas subjacentes tiveram expansão anual de 7,3% entre janeiro e março, também acima do consenso do mercado, de 4,4%. Por volta das 4h40 (de Brasília), a ação da Unilever subia 0,8% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.