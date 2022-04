Ultrapar planeja R$ 1,672 bi em investimentos orgânicos para 2022

A Ultrapar planeja R$ 1,672 bilhão em investimentos orgânicos para 2022. O montante, superior aos realizados nos últimos dois anos, terá R$ 800 milhões direcionados à expansão e R$ 872 milhões à manutenção e outros.

A maior parte dos aportes, R$ 1,022 bilhão, será voltada para operações da marca Ipiranga, sendo R$ 497 milhões para expansão. Esses investimentos se concentram na otimização da rede por meio de embandeiramento de postos com maior galonagem, expansão da infraestrutura logística, com a construção das novas bases de operação em Fortaleza (CE), Marabá (PA) e Rio Verde (GO) e ampliação das lojas próprias e franquias da AmPm.

Já os R$ 182 milhões direcionados à expansão da Ultragaz serão utilizados em sua maior parte para expandir e requalificar tanques para novos clientes no segmento granel, além de revitalização e abertura de revendas.

A Ultracargo usará R$ 101 milhões para expansão principalmente na outorga do terminal de Vila do Conde (Belém, PA), crescimento da área IQI13 no porto de Itaqui (MA) e na renovação do contrato de arrendamento em Santos (SP).

A parcela com foco em manutenção será destinada à sustentação dos negócios e contempla principalmente investimentos em manutenção dos ativos, segurança, tecnologia da informação,e renovação e reforma dos pontos de venda, explica a empresa.