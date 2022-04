UBS lucra mais do que o esperado no 1º trimestre

O UBS informou nesta terça-feira, 26, que teve lucro líquido de US$ 2,14 bilhões no primeiro trimestre de 2022, 17,5% maior do que o ganho de US$ 1,82 bilhão obtido no mesmo intervalo do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco suíço, que previam lucro de US$ 1,79 bilhão entre janeiro e março.

Apesar do bom desempenho, o UBS contabilizou no período perdas de US$ 100 milhões ligadas à sua exposição à Rússia. Já o lucro operacional do UBS teve expansão anual de 8% no trimestre, a US$ 9,36 bilhões, também superando a projeção do mercado, de US$ 8,83 bilhões.

Por volta das 4h25 (de Brasília), a ação do UBS subia 1,3% na Bolsa de Zurique. Fonte: Dow Jones Newswires.