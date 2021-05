Toyota mais que dobra lucro e surpreende expectativas

A Toyota registrou lucro liquido de 777,1 bilhões de ienes (ou US$ 7,15 bilhões) no trimestre encerrado em 31 de março, o quarto trimestre fiscal da empresa, segundo balanço divulgado na madrugada desta quarta-feira, dia 12. A leitura superou de longe a projeção de analistas consultados pelo FactSet, de 575,06 bilhões de ienes, e representa mais que o dobro em relação ao lucro líquido de 327,3 bilhões de ienes registrados no mesmo período do ano passado. Já a receita da montadora subiu 11% na comparação anual, a 7,689 trilhões de ienes. No balanço, a companhia diz esperar que a receita neste ano fiscal aumente 10% e o lucro líquido, 2,4%. (Com informações da Dow Jones Newswires).