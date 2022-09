Tite diz que ida de Pedro à Copa não depende de amistoso: ‘Tenho o diagnóstico’

O técnico Tite afirmou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, em Paris, que pretende utilizar o centroavante Pedro no amistoso de terça, contra a Tunísia, depois de não aproveitá-lo durante a vitória por 3 a 0 sobre Gana. O flamenguista não deve ter tantos minutos em campo, já que ficou de fora do time titular esboçado nos treinamentos, mas, segundo o treinador, isso não dificultará a decisão sobre convocá-lo para a Copa do Mundo do Catar.

“Possivelmente (usará Pedro contra a Tunísia). Não é assegurado que sim. É a ideia? É a ideia, mas independente disso eu já tenho o diagnóstico do Pedro, eu sei o que o Pedro pode dar, ele já esteve na seleção brasileira”, comentou o treinador. “Em dez minutos a mais ou a menos, a gente não faz conceito de um atleta em cima de um recorte mínimo. Até porque nós já jogamos com ele, nós temos esse recorte. E eu ficava falando do Pedro, porque entendia que ele era um atleta diferenciado. Nós já havíamos tido ele aqui e sabia que em algum momento ele teria chance no Flamengo”, completou.

Tite também falou de maneira mais ampla sobre a lista final de convocados para o mundial, que deve ser divulgada no dia 7 de novembro. Disse que, embora já tenha a “forma de jogar” definida, ainda tem dúvidas a respeito de alguns nomes, por isso ficará bastante atento ao desempenho dos candidatos em seus clubes durante o próximo mês.

“Forma eu te digo, sim, mas nomes, não”, afirmou. “É um processo todo de análise. Recebi uma mensagem do Parreira me parabenizando por colocar para fora que a gente não dorme às vezes, pela responsabilidade, e é verdade. Temos que ter um senso de justiça, no sentido de ter todos os atletas com oportunidades para ter uma lista final, acompanhando também as performances nos clubes, para estar com saúde e jogando em alto nível”, concluiu.

Para o duelo diante da Tunísia, marcado para as 15h30 de terça-feira, no Parque dos Príncipes, a seleção jogará com Danilo no lugar do zagueiro Éder Militão, que jogou como lateral-direito contra Gana. Haverá, ainda, uma segunda mudança. O atacante Vinícius Júnior sai para a entrada do volante Fred, alteração que desmancha o quinteto ofensivo utilizado na partida anterior.

Tite deve escalar a seleção com Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.