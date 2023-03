Tiquinho Soares faz 3, e Botafogo goleia Brasiliense por 7 a 1 na Copa do Brasil

Após eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Botafogo guardou todas as suas forças para a Copa do Brasil e confirmou o favoritismo ao carimbar a vaga para a terceira fase do torneio, ao derrotar o Brasiliense por sonoros 7 a 1 na noite desta quarta-feira, em Cariacica. A classificação alivia um pouco a pressão em cima do técnico Luís Castro.

O artilheiro da noite foi o atacante Tiquinho Soares, que marcou três gols em um período de dez minutos entre eles, em uma noite de Alemanha. Novamente, o uniforme com cores preta e branca sobressaiu diante da camisa amarela.

Com a vaga à próxima fase, o Botafogo coloca no bolso R$ 2,1 milhões de premiação. O clube carioca aguarda o sorteio, a ser realizado pela CBF, para conhecer o seu adversário.

O passeio começou cedo, logo aos cinco minutos. Marçal cobrou falta na cabeça de Danilo Barbosa, que só desviou para abrir o marcador. Confortável no embate, o Botafogo ampliou aos 10. Marçal cobrou lateral para dentro da área, Eduardo ficou com a sobra, dominou no peito e chutou bonito para fazer 2 a 0.

O Brasiliense resolveu dar um pequeno susto aos 41 minutos, quando Yuri Mamute arriscou de fora da área e contou com o desvio no zagueiro Victor Cuesta para diminuir. Só que Adryelson, aos 47, fez o terceiro para o Botafogo. Em novo cruzamento de Marçal, o zagueiro botafoguense fez 3 a 1.

No segundo tempo, Hernane Brocador entrou no Brasiliense e a expectativa era que o time candango ameaçasse o Botafogo, mas não foi o que aconteceu. Aos seis minutos, Piazon recebeu de Marçal e cruzou para Víctor Cuesta, que, de peixinho, fez o quarto.

Aos 31 minutos, começou o “baile” de Tiquinho Soares. O atacante recebeu, dentro da pequena área, de Gabriel Pires e só empurrou. Aos 39, o artilheiro completou um lançamento de Luis Henrique pela esquerda para fazer o sexto gol do Botafogo.

E Tiquinho Soares fechou a conta aos 41 minutos. Di Plácido recebeu de Gustavo Sauer e cruzou para o artilheiro, que desviou de cabeça para fazer o hat-trick da noite. Após o sétimo gol, o árbitro chegou a acabar o jogo antes mesmo de dar 45 minutos, confirmando assim a vitória alvinegra.

MAIS JOGOS

No Rei Pelé, o hat-trick foi protagonizado por Renato, que comandou a goleada para cima do Comercial-MS por 5 a 0. Mike e Anselmo Ramon fizeram os outros dois gols do time alagoano, que não deu chance para o azar em uma quarta-feira tenebrosa para os chamados favoritos.

Três das quatro zebras da noite saíram dos pênaltis. Após um empate sem gols em Marabá, no Estádio Zinho de Oliveira, o Goiás acabou surpreendido pelo modesto Águia, que hoje disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Em Goiânia, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Volta Redonda, mas acabou perdendo nos pênaltis. O time do Rio de Janeiro está em alta na temporada, tanto que saiu na frente do Fluminense, com vitória por 2 a 1, na briga por uma vaga na final do Campeonato Carioca.

Em Itu, o Ituano, algoz de Santos e Corinthians no Paulistão, fez mais uma vítima. Após empatar por 1 a 1 com o Ceará no tempo normal, venceu nos pênaltis por 4 a 2, com destaque para o goleiro Jefferson Paulino. O time da casa ainda teve um gol mal anulado durante os 90 minutos.

No fim da noite, o Red Bull Bragantino, semifinalista do Campeonato Paulista, foi eliminado ao perder para o Ypiranga-RS por 3 a 1, com gols de Erick e João Pedro, em uma belíssima cobrança de falta, e Jhonatan Ribeiro. O time gaúcho também está na semifinal do Estadual.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 7 X 1 BRASILIENSE

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Gabriel Pires), Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Eduardo (Marlons Freitas) e Lucas Piazon; Carlos Alberto (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

BRASILIENSE – Edmar Sucuri; Dharllyson, Railon, Gabriel e Felipe Alves (Weverton Goduxo); Gabriel Henrique (Wallace Marques), Wallace Tarta e Zotti (Lila); Matheus Barbosa, Yuri Mamute (Diogo Sodré) e Romarinho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Danilo Barbosa, aos cinco, Eduardo, aos dez, Yuri Mamute, aos 41, e Adryelson, aos 47 minutos do primeiro tempo. Víctor Cuesta, aos seis, e Tiquinho Soares, aos 31, 39 e 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Wallace Tarta (Brasiliense).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Kleber Andrade, em Cariacica (SC).