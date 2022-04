Arquivo Thiago Monteiro sobe 7 posições e se reaproxima do Top 100 do ranking da ATP

Após se destacar no Torneio de Belgrado, na semana passada, o tenista brasileiro Thiago Monteiro subiu sete posições no ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira. O número 1 do Brasil o 103º posto da lista e se reaproximou do Top 100, que costuma dar vagas diretas nas principais competições do circuito.

No saibro do torneio sérvio, de nível ATP 250, Monteiro venceu quatro partidas, duas delas pelo qualifying. Na chave principal, as duas vitórias foram conquistadas sobre rivais de ranking superior. Nas quartas de final, foi eliminado pelo russo Karen Khachanov, atual 26º do mundo.

Com a subida no ranking, Monteiro fica perto de assegurar a vaga direta na chave principal de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que será disputado no início de junho. O brasileiro deixou o Top 100 no fim de janeiro. E agora está perto de voltar à lista dos 100 melhores do mundo nas próximas semanas.

Os demais brasileiros na lista da ATP sofreram quedas nesta segunda. Felipe Meligeni perdeu duas posições e agora aparece em 192º. Matheus Pucinelli caiu três colocações e figura em 218º. E Thiago Wild trocou o 230º pelo 231º lugar.

No Top 10, o destaque é o espanhol Carlos Alcaraz, que entrou nesta seleta lista pela primeira vez na carreira. Aos 18 anos, subiu duas posições para alcançar o nono posto após se sagrar campeão do Torneio de Barcelona, de nível ATP 500, no fim de semana. No ranking da temporada, que soma apenas os pontos obtidos neste ano, ele já é o terceiro colocado, atrás apenas do compatriota Rafael Nadal e do grego Stefanos Tsitsipas.

Em outra alteração no Top 10, o canadense Felix Auger-Aliassime caiu um posto e agora aparece no 10º lugar. E o britânico Cameron Norrie deixou a lista mais restrita do ranking para ocupar a 11ª posição.

No feminino, o Top 10 sofreu apenas uma alteração. A espanhola Paula Badosa, mesmo parando na semifinal do Torneio de Stuttgart, na semana passada, subiu do terceiro para o segundo posto da lista. Está atrás apenas da polonesa Iga Swiatek. A checa Barbora Krejcikova caiu para o terceiro lugar.

A melhor brasileira do ranking é Beatriz Haddad Maia. Ela manteve o 65º posto, ainda perto de obter sua melhor posição na lista da WTA, o 58º lugar, em 2017. Laura Pigossi, medalhista em duplas na Olimpíada de Tóquio, e Carolina Meligeni, perderam duas e três posições, respectivamente, para 128º e 232º.

Confira abaixo o Top 10 de cada ranking:

1.º – Novak Djokovic (SER), 8.400 pontos

2.º – Daniil Medvedev (RUS), 8.080

3.º – Alexander Zverev (ALE), 7.465

4.º – Rafael Nadal (ESP), 6.435

5.º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.770

6.º – Matteo Berrettini (ITA), 4.570

7.º – Casper Ruud (NOR), 4.110

8.º – Andrey Rublev (RUS), 4.025

9.º – Carlos Alcaraz (ESP), 3.827

10.º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.625

1º – Iga Swiatek (POL), 7.181

2º – Paula Badosa (ESP), 5.045

3º – Barbora Krejcikova (RCH), 5.043

4º – Aryna Sabalenka (BEL), 4.711

5º – Maria Sakkari (GRE), 4.651

6º – Anett Kontaveit (EST), 4.511

7º – Karolina Pliskova (RCH, 4.207

8º – Danielle Collins (EUA), 3.151

9º – Garbiñe Muguruza (ESP), 3.070

10º – Ons Jabeur (TUN), 3.015