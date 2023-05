Terra do Nunca

Marcos Veras se diverte com o desejo de juventude eterna do quarentão Simas de “Vai na Fé”

Marcos Veras tem uma energia que parece não ter fim. Isso fica evidenciado na sua capacidade em fazer graça com quase qualquer situação que se apresente ou pela velocidade de sua fala. Mas, principalmente, por sua disposição em emendar um trabalho no outro. Pelo menos nos últimos anos, Veras tem se envolvido com projetos seguidos, sem dar grandes intervalos entre eles. Essa urgência foi muito representativa durante o auge da pandemia, quando mesmo com os estúdios paralisados, o ator se manteve no ar em produções como o remake da “Escolinha do Professor Raimundo” e a minissérie “Filhas de Eva”. Com a normalização dos trabalhos na Globo, o ator já participou da novela “Além da Ilusão”, no ano passado, e agora dá expediente como o eternamente jovem Simas de “Vai na Fé”.

“Só pelo título já me deu vontade de fazer essa novela. Gosto de como a Rosane (Svartman, autora) fala de cotidiano de modo leve e, ainda assim, com profundidade. A mensagem da trama é capaz de conquistar até os mais incrédulos. Acho que é aí que reside o sucesso deste trabalho”, avalia.

Carioca e vascaíno, Veras era radialista quando começou a se interessar pela televisão. Suas primeiras experiências foram como figuração em produções como “Sítio do Picapau Amarelo”, da Globo, e “Bicho do Mato”, da Record. Foi pelo humor, entretanto, que ele começou a se destacar a partir de suas participações no antigo “Zorra Total”, onde ficou de 2009 a 2013.

“Foi quando senti o poder da televisão. De repente, passei a ser reconhecido e parado nas ruas”, relembra. Nos anos seguintes, integrou o elenco do “Encontro com Fátima Bernardes” e, a convite de Gilberto Braga, acabou com um papel de destaque em “Babilônia”, de 2015, onde viveu o divertido Norberto. “Até este trabalho, meus papéis em novelas eram bem pequenos. Foi uma experiência muito interessante e me deu vontade de fazer mais. Gosto do processo de estudar a trama, entender personagens e me preparar para cada nova cena”, valoriza.

Simas parece sofrer de Síndrome de Peter Pan e se recusa a amadurecer e se assumir como alguém que já passou dos 40 anos. É um personagem fácil de encontrar no cotidiano?

Muito. Estou com 42 anos e tenho diversos amigos da minha geração que insistem na juventude. Alguns de forma esporádica e outros de forma mais ampla. O que não falta é inspiração para o Simas, que mostra essa atitude por um lado mais voltado para o humor. O tempo vai passando e ele vai criando subterfúgios e motivos para não se comprometer tanto com a vida adulta.

Quais?

Ele vive no meio de outros jovens. Pegou o dinheiro que herdou e juntou para abrir um bar ao lado de uma faculdade. Namora uma garota de 20 anos que estuda nesta instituição. Ele até tem doses de saudosismo da época em que era mais novo, mas consegue se conectar bem com a garotada, vai se atualizando com o objetivo de ainda soar como um adolescente.

Os cabelos mais longos fazem parte deste processo?

Com certeza. Dão um ar mais aventureiro e acho que combinou muito com o Simas. Ele tentou ser artista, DJ e marqueteiro. Hoje é dono de bar e está aparentemente feliz com isso. Os cabelos completam esse ar meio rebelde dele. Nunca tive o cabelo tão grande.

Como está sendo a experiência?

Demorei a me acostumar. Achei estranho e me senti feio no início. Depois, comecei a me sentir mais forte e cool. No fim, é sempre bom mudar de visual para um novo personagem, ainda mais que meu último trabalho foi “Além da Ilusão”, uma novela de época. Então, foi uma proposta da direção e da Lu Moraes, caracterizadora da novela. Acho que o resultado foi bem feliz.

Como você lida com o passar do tempo?

Acho que eu lido muito bem. Gosto muito da idade que eu tenho. Eu estou com 42 anos e não troco pelos meus 20 anos. Curti muito todas as fases da minha vida. Então, ao contrário do personagem, não tenho essa nostalgia. Olho para trás com muito carinho e vejo o futuro com muita esperança. Porém, dedico meu amor ao presente. A vida é agora.

“Vai na Fé” – Globo – de segunda a sábado, às 19h30.