Telecom Italia tem lucro líquido ajustado 35% menor no 1º trimestre

A Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, informou que teve lucro líquido ajustado de 94 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, resultado 35% menor do que o ganho de 145 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

O Ebit ajustado da companhia de telecomunicações italiana ficou em 446 milhões de euros entre janeiro e março, 4,5% menor que um ano antes.

Já a receita somou 3,75 bilhões de euros, inalterada na comparação anual.

Por volta das 8 horas (de Brasília), a ação da Telecom Italia operava em baixa de 1,4% na Bolsa de Milão.

