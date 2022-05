Swiatek estreia em Roland Garros com vitória arrasadora; Osaka é eliminada

A polonesa Iga Swiatek continua atropelando suas adversárias no circuito mundial. A jovem de 20 anos vem encantando na temporada, com série invicta de agora 29 partidas, e retornou a Roland Garros com mais um show em quadra. A campeã de 2020 precisou de somente 54 minutos para arrasar a ucraniana Lesia Tsurenko, com 6/2 e 6/0 pela primeira rodada.

Vindo de cinco títulos seguidos em 2022, a líder do ranking somou seu 29° triunfo seguido, algo que não ocorria há uma década. Em estreia em torneio Grand Slam, agora ela tem 12 vitórias e somente uma derrota. Ela minimiza, contudo, os números expressivos.

“Eu só quero continuar (ganhando)”, afirmou Swiatek, ainda na quadra. “Estou ciente de que um dia minha sequência pode parar. Estou apenas trabalhando todos os dias para concentrar no meu tênis, não em estatísticas ou números. Apenas jogando tênis e concentrando no meu jogo, em uma bolha. Isso está servindo para me ajudar a ser consistente, é o que tenho feito nas últimas semanas e vou continuar fazendo aqui”, garantiu.

Em quadra, a polonesa foi arrasadora, com 20 bolas vencedoras e somente 13 erros não forçados. No primeiro set ainda cedeu dois games à adversária, mas no segundo fechou com um ‘pneu’. A tenista de somente 20 anos enfrentará Alison Riske ou Dayana Yastremska na segunda rodada.

NAOMI OSAKA FORA

O fato de ter ficado um tempo parada e acabar despencando no ranking, acaba colocando tenistas cabeças de chave logo de cara para a japonesa Naomi Osaka. E foi o que ocorreu em Roland Garros. Em sua estreia, teve pela frente a americana Amanda Anisimova, de quem já havia perdido no Aberto da Austrália, e novamente não foi páreo.

A cabeça de chave 27 precisou de apenas dois sets para bater a japonesa, com 7/5 e 6/4 em 1h30 de jogo. Agora ela enfrenta a croata Donna Vekic pela segunda rodada. Ainda nesta segunda-feira, a alemã Andrea Petkovic superou a francesa Océane Dodin com 6/4 e 6/2, e a chinesa Qinwen bateu a belga Maryna Zanevska por 6/3 e 6/1.