Swiatek arrasa Kasatkina, soma 34ª vitória seguida e vai à final de Roland Garros

A polonesa Iga Swiatek confirmou sua fase espetacular, nesta quinta-feira, ao massacrar a russa Daria Kasatkina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1 e garantir vaga na final de Roland Garros. A número 1 do mundo aguarda a vencedora do duelo entre Coco Gauff e Martina Trevisan para saber quem será seu obstáculo no sábado na tentativa do bicampeonato do Grand Slam francês.

O ano de Swiatek é especial, afinal a tenista soma 34 vitórias consecutivas, feito superado apenas pela norte-americana Venus Williams, que em 2000 acumulou 35 triunfos consecutivos. A atleta jogou até agora 44 vezes no ano e só foi derrotada em três oportunidades.

O início do jogo com Kasatkina deu a falsa impressão de que seria equilibrado. Swiatek abriu 2/0, mas a russa foi buscar o empate. Daí em diante a disputa acabou, porque a polonesa somou quatro games vitoriosos na sequência.

A melhor tenista da atualidade aumentou o ritmo no segundo set e deu menos oportunidades para a adversária, que pouco conseguiu produzir após o 1/1. Swiatek ganhou os cinco games restantes e acumulou a quarta vitória em cinco jogos diante da rival.