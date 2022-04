Arquivo Suzano anuncia aquisição de 8 sociedades com ativos florestais por US$ 667 mi

A Suzano informa que celebrou um contrato de compra e venda de participação societária designado “Share Purchase and Sale Agreement” com o Investimentos Florestais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia para a aquisição de oito sociedades por US$ 667 milhões.

O valor será pago em duas parcelas, sendo a primeira devida no fechamento da Operação e a segunda após 12 meses contados do fechamento da Operação. O preço base está sujeito a ajustes de preço pós-fechamento, com BAse na variação de dívida líquida e capital de giro das Companhias Alvo.

A Suzano explica que já utiliza os ativos florestais existentes nas companhias alvo por meio de contratos de parceria florestal celebrados em 2013 pela sua antecessora, Fibria Celulose. “A Operação está alinhada à estratégia da Suzano de ser “best-in-class” no custo total de celulose, através da redução do dispêndio na compra de madeira, bem como de garantir base florestal em áreas estratégicas às suas operações no longo prazo”, afirma.

Entre as sociedades estão a Vitex SP Participações; Vitex BA Participações; Vitex ES Participações; Vitex MS Participações; Parkia SP Participações; Parkia BA Participações; Parkia ES Participações; e Parkia MS Participações.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a conclusão da Operação está sujeita à verificação de condições precedentes, comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e a aprovação pelos órgãos societários das Partes.

A companhia esclarece que a Assembleia Geral para a ratificação da Operação pelos acionistas será oportunamente convocada pela administração da companhia, caso aplicável.