STJD absolve expulsos em Santos x Vasco e pune botafoguense Diego Costa em um jogo

Brigando ponto a ponto contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco receberam uma boa notícia nesta quinta-feira no julgamento dos jogadores expulsos no jogo entre as equipes, na Vila Belmiro. Os santistas Lucas Lima e Rodrigo Fernández e o vascaíno Medel foram absolvidos e estão liberados para reforçarem suas equipes. O trio já havia cumprido a suspensão automática.

Após o venezuelano subir na bola no segundo tempo, com o resultado favorável ao Santos, por 3 a 1 – o jogo terminou com goleada por 4 a 1 – os vascaínos reclamaram de falta de respeito e uma confusão generalizada tomou conta do gramado. Medel estava transtornado e houve muito empurra-empurra. O árbitro optou por expulsar o defensor e os santistas.

Todos foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por “praticar agressão física.” Uma punição poderia desfalcar os clubes de quatro a doze partidas. Mas os auditores da 4ºComissão Disciplinar do STJD “não viu” cenas de agressão de nenhum dos envolvidos e optou por liberá-los, para alívio dos clubes. O Vasco, por exemplo, tem clássico com o Flamengo no fim de semana.

O Vasco conseguiu liberar seu capitão para o clássico, mas não escapou de uma multa financeira. Por causa de objetos atirados no gramado da Arena Independência, na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, o clube foi punido em R$ 10 mil.

Já o líder Botafogo deve ter o desfalque do atacante Diego Costa diante do Athletico-PR. O STJD não aceitou as justificativas da defesa do clube e optou por dar um jogo de suspensão ao jogador após suas duras críticas à arbitragem na derrota por 1 a 0 diante do Atlético-MG.

Diego Costa ficou bastante transtornado naquele dia após ter um gol anulado pela arbitragem. “Está claríssimo que foi gol legal, mas acho que eles aí meteram a mão na interpretação. Para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”, detonou. Havia o risco de a punição ser ainda maior, mesmo assim o Botafogo vai entrar com recurso.