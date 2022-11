Arquivo Sport tem 6 jogadores expulsos, empata com Vila Nova e continua na Série B

O Sport, que já tinha poucas chances de acesso, sequer fez sua parte na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, visitou o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), e empatou por 0 a 0.

Assim, o time pernambucano encerrou sua campanha na sétima colocação com 57 pontos. O Vila Nova, que já estava livre do rebaixamento, terminou em 13º com 47 pontos. O jogo ficou marcado por conta de seis expulsões do Sport.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Na melhor chance do Vila Nova, Diego Tavares foi acionado na direita, invadiu a área e chutou para fora. O Sport respondeu na bola parada. Luciano Juba arriscou falta direta, mas mandou por cima.

A etapa final foi marcada por um festival de cartões vermelhos para o Sport, sendo três titulares e três reservas, por faltas ou reclamações. Fabinho foi expulso, aos 14 minutos, e Ronaldo Henrique, aos 34 minutos, ambos por faltas violentas. Depois Denner cometeu falta, reclamou e também foi expulso.

Com três jogadores a menos e com os nervos à flor da pele, mais três jogadores do banco foram expulsos por reclamações: Gustavo Coutinho, Vagner Love e Luciano Juba.

Com a ampla vantagem numérica, o Vila Nova foi para cima, mas mesmo assim não conseguiu tirar o zero do placar. Nos minutos finais, Marlon arriscou em chute colocado, mas para fora. Depois, Kaio Nunes também recebeu passe na entrada da área e finalizou bonito, mas novamente para fora, confirmando o empate. Faltou um pouco mais de vontade e de competência para os goianos.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 0 SPORT

VILA NOVA – Georgemy; Alex Silva (Railan), Eduardo Doma, Jordan e Willian Formiga (Jefferson);

Sousa, Jean (Marlone) e Wagner; Diego Tavares (Dentinho), Matheus Souza (Kaio Nunes) e Daniel Amorim. Técnico: Allan Aal.

SPORT – Saulo; Eduardo (Ezequiel), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique e Luciano Juba (Wanderson); Labandeira (Chico), Gustavo Coutinho (Denner) e Vagner Love (William Oliveira). Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Willian Formiga e Matheus Souza (Vila Nova). Rafael Thyere e Vanegas (Sport).

CARTÕES VERMELHOS – Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Juba, Gustavo Coutinho, Denner e Vagner Love (Sport).

RENDA – R$ 38.880,00.

PÚBLICO – 4.035 pagante (5.939 total).

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).