Son vai passar por cirurgia no rosto e vira dúvida na Coreia do Sul para a Copa

A Coreia do Sul ganhou um forte motivo para se preocupar nesta semana. Faltando menos de 20 dias para o início da Copa do Mundo, no Catar, o principal jogador da seleção asiática, o atacante Son Heung-min, vai passar por cirurgia no rosto.

De acordo com o Tottenham, clube onde atua o jogador, Son vai precisar de uma operação para “estabilizar uma fratura perto do olho esquerdo”. O time de Londres não apontou o tempo de recuperação do atleta. “Após a cirurgia, Son vai começar o processo de reabilitação com nosso departamento médico e nós vamos atualizar os torcedores assim que possível.”

O atacante se machucou na partida do Tottenham contra o Olympique de Marselha, na quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Numa dividida, um jogador do time francês acabou acertando o ombro no rosto de Son, um dos melhores jogadores asiáticos da história.

A lesão assustou a torcida sul-coreana. A cirurgia tomou conta do noticiário no país porque Son é o principal jogador da seleção do país, além de capitão e artilheiro do time. Sem o atleta, a Coreia do Sul terá chances remotas de superar a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Seus adversários serão Portugal, Uruguai e Gana.

A lista de convocados do técnico Paulo Bento será anunciada no dia 12, oito dias antes do início do Mundial. “Se ele vai ou não participar da Copa, vai depender da avaliação pós-cirurgia. Vamos seguir cooperando com o departamento médico do Tottenham”, anunciou a federação de futebol da Coreia do Sul.