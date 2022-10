Sob muita chuva, Alonso faz o melhor tempo no primeiro treino livre em Suzuka

Sob muita chuva, o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, fez o melhor tempo, nesta sexta-feira, no primeiro treino livre para o GP de Suzuka de Fórmula 1. Os carros voltam à pista a partir das 3 horas da manhã para o segundo treino livre.

Com 15 graus de temperatura e chuva constante, a primeira meia hora foi dominada pelos carros da Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.

Max Verstappen, líder do Mundial e que pode se sagrar campeão pela segunda vez no domingo, só foi entrar na pista após 33 minutos de treino. Usando pneu intermediário, aproveitando uma trégua da chuva, o holandês fez o melhor tempo com 1min44s059 e depois com 1min43s362. Ele só completou seis voltas.

Com a pista um pouco melhor, Fernando Alonso aproveitou para fazer a melhor volta, com o tempo de 1min42s248. Com Verstappen já de volta aos boxes, Lewis Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, foram para a pista, mas deram azar porque a chuva voltou ainda mais forte. Com isso, o heptacampeão mundial só completou seis voltas.

Atrás de Alonso vieram Saiz (0s315 atrás) e Leclerc (0s386). Esteban Ocon, da Alpine, ficou em quarto, seguido por Kevin Magnussen, da Haas. Verstappen ficou com o sexto tempo, à frente de Mick Schumacher (Haas), Lando Norris (McLaren) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Sergio Pérez foi o décimo, enquanto Lewis Hamilton terminou em 13.º