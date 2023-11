Sem vencer há dez jogos na Série B, Ponte depende apenas de si para se salvar do rebaixamento

A derrota da Chapecoense, por 3 a 2, para o CRB, acabou dando uma sobrevida para a Ponte Preta, que apesar de não vencer há dez jogos, depende apenas de si para se salvar do rebaixamento na Série B. Afinal, já nesta próxima rodada, faz um duelo direto contra o Tombense, fora de casa, no estádio Almeidão, sábado, às 18h, onde se vencer passa o adversário e sai da zona da degola.

Atualmente, a Ponte Preta é o 17º colocado, com 35 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além do time campineiro e do Tombense (37 pontos), também estão na briga para se salvar da degola: Ituano (37), Sampaio Corrêa (36) e Chapecoense (33). O ABC está rebaixado, enquanto o Londrina com 28 está em apuros, com 99,99% de risco de rebaixamento.

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco da Ponte Preta é de 75,6%. Tombense tem 6,9%, Ituano 6,4%, Sampaio Corrêa 42,3% e Chapecoense 68,9%.

Além da Tombense, fora de casa, a Ponte Preta ainda enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, e o CRB, em casa, na última rodada. O foco da Ponte Preta é essa decisão contra a Tombense para depois lutar contra a degola nas últimas rodadas.