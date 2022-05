Seleção treina com Fred, Bruno Guimarães e Raphinha entre os titulares

O técnico Tite praticamente definiu a escalação da seleção brasileira para o primeiro dos dois amistosos que o time fará na Ásia nos próximos dias. Contra a Coreia do Sul, em Seul, na quinta-feira, o treinador deve contar com Fred e Bruno Guimarães no meio-campo enquanto Raphinha será o companheiro de Richarlison, Neymar e Lucas Paquetá no setor ofensivo.

Nesta segunda, Tite comandou treino tático em que formou o meio-campo com Fred e Bruno, deixando Neymar um pouco mais avançado, na função de armador. Lucas Paquetá deve se revezar com o craque nesta posição, mas no treino chegou a atuar até nas pontas, trocando de lado com Richarlison ao longo da atividade.

Havia a expectativa de que Gabriel Jesus poderia ganhar uma chance entre os 11 iniciais, em seu retorno às convocações de Tite. Mas o atacante do Manchester City deve começar no banco de reservas. O mesmo deve acontecer com Fabinho e Casemiro, que estiveram na final da Liga dos Campeões, no sábado.

Por conta do desgaste, a dupla e o goleiro Alisson vão começar no banco na quinta. Ederson, portanto, será o titular no gol brasileiro. Além deles, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo e Vinicius Junior, todos campeões europeus pelo Real Madrid, só vão se apresentar à seleção nesta terça, sem chances de aparecerem entre os titulares.

A defesa terá Daniel Alves na lateral-direita, uma vez que o titular Danilo foi cortado na semana passada, por problemas físicos e Tite não chamou mais nenhum jogador para a posição. Marquinhos e Thiago Silva serão os titulares da zaga, diante do desgaste de Militão.

A seleção deve começar o amistoso de quinta com Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães, Neymar; Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison.

O amistoso com a Coreia do Sul está marcado para as 8 horas (de Brasília). No dia 6, o adversário será o Japão, encerrando a participação da seleção nesta Data Fifa.