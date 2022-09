Seleção feminina de vôlei encerra treinos e tem Mundial da Holanda como desafio

A seleção brasileira de vôlei feminino encerrou a fase de preparação na Alemanha e segue agora para a disputa do Campeonato Mundial, que será realizado na Holanda e na Polônia, atrás de seu primeiro título na competição. O técnico José Roberto Guimarães aposta na força do conjunto para buscar o objetivo do título.

Nesta fase de preparação, as meninas do Brasil fizeram três jogos contra a Alemanha e saiu vencedor em duas das partidas disputadas. A central Carol falou da evolução que as meninas apresentaram e diz que time vai mais confiante para a disputa.

“Muito feliz pela oportunidade de fazes esses amistosos contra a Alemanha. O time sentiu uma falta de ritmo no primeiro jogo por estarmos muito tempo sem jogar. Tivemos uma boa conexão de quadra e neste último jogo conseguimos evoluir. O que queremos é o Mundial. Crescemos nesses três jogos e agora vamos com confiança para o Mundial”, afirmou.

O Brasil está no Grupo D do torneio e faz a sua estreia contra a República Tcheca no próximo sábado. Ainda nesta fase, a equipe brasileira enfrenta ainda as seleções da Argentina, Colômbia, Japão e China. O grupo terá sede em Arnhem, na Holanda.

Diferentemente do Mundial masculino, o torneio feminino prevê mais jogos. Na primeira fase, serão cinco partidas.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, em que novamente duas chaves (E e F) serão formadas, e as seleções fazem mais quatro duelos. Os quatro primeiros dos grupos se classificam para as quartas de final. Em seguida, os times farão as semifinais e a final.