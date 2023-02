Seleção de basquete é convocada para jogos decisivos das Eliminatórias da Copa

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados para a última janela das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. Os compromissos do Brasil serão contra Porto Rico e Estados Unidos, no Ginásio Arnão, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul.

A convocação do técnico Gustavo de Conti manteve a base da janela anterior, disputada em novembro, quando a seleção bateu México e Estados Unidos, com nomes como o ala-pivô Bruno Caboclo, o ala-armador Georginho e o armador Marcelinho Huertas. O também armador Yago, que virou notícia esta semana ao ser vítima de racismo enquanto defendia o Ratiopharm Ulm, da Alemanha, também está na lista.

Yago foi chamado de “macaco” por um torcedor do time adversário, o Badalona, da Espanha. O caso ganhou bastante repercussão, e personalidades do basquete brasileiros, como Huertas e Damires Dantas, mandaram mensagens de apoio por meio do perfil oficial da CBB. Além disso, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, que tem sido alvo constante de racismo em território espanhol, fez uma publicação nas redes sociais mostrando sua indignação.

O armador e demais companheiros da seleção se apresentam em Santa Cruz do Sul a partir do dia 19 de fevereiro. “É uma janela decisiva. Temos dois jogos para buscar a nossa classificação para o Mundial deste ano e vamos trabalhar muito para repetir os resultados e o desempenho da última janela. Jogar em casa é um trunfo, mas é preciso provar em quadra tudo isso”, disse o treinador Gustavo de Conti.

Com sete vitórias e três derrotas, o Brasil é o primeiro colocado do grupo ao lado dos Estados Unidos. Para garantir a vaga no Mundial, que tem início marcado para dia 25 de agosto, é necessário vencer pelo menos uma das duas partidas.

Confira a convocação para a última janela das Eliminatórias:

Armadores: Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP), Yago dos Santos (Ratiopharm Ulm-ALE) e (Elinho Corazza).

Alas/Armadores: George de Paula (SESI Franca), Vitor Benite (Gran Canaria-ESP) e Gui Deodato (Flamengo).

Alas: Léo Meindl (U-Banca-ROM) e Guilherme Santos (Santa Cruz Warriors-EUA).

Alas-pivôs: Gabriel Jaú (Flamengo), Lucas Dias (SESI Franca), Márcio Santos (SESI Franca), Bruno Caboclo (Ratiopharm Ulm-ALE) e Rafael Mineiro (Flamengo).

Pivôs: Rafael Hettsheimeir (Flamengo), Lucas Mariano (SESI Franca) e Tim Soares (Sydney Kings-AUS).