Seidl deixa McLaren para ser CEO da Sauber; Ferrari pega Vasseur, da Alfa Romeo

O dia começou agitado na Fórmula 1. As escuderias estão se movimentando e modificando o seu departamento de chefia para a temporada 2023. A McLaren informou que Andreas Seidl deixou a equipe para assumir a função de CEO da Sauber, ao mesmo tempo que a Ferrari confirmou Fred Vasseur, que exercia o cargo na Alfa Romeo, parab o lugar de Mattia Binotto.

Seidl chegou na McLaren em 2015, após passar 15 anos na Ferreira, e trabalhou em vários setores na escuderia: chefe de operações de corrida, diretor de desempenho e diretor executivo de corrida. Ele dará lugar a Andrea Stella.

“Estou muito feliz que Andrea Stella assumirá o cargo de chefe de equipe e para líder nosso programa técnico e operacional da F-1. Andrea é um membro altamente talentoso, experiente e respeitado de nossa equipe, com um forte histórico de liderança e sucesso. Sua mudança para esta função é um grande exemplo da força em profundidade que temos em nossa equipe, e estou animado por trabalhar mais de perto com ele com foco conjunto em subir no grid e vencer corridas”, disse o CEO da McLaren, Zak Brown.

Andrea Stella também falou pela primeira vez como chefe de equipe da McLaren. “Sinto-me privilegiado por assumir o papel de chefe de equipe como a próxima etapa de fazer parte da McLaren F1 Team. Sou grato a Zak e aos acionistas pela confiança em mim e a todos os meus colegas e aqueles que me apoiaram ao longo da minha carreira na F1. Somos realistas sobre a quantidade de trabalho que temos pela frente para voltar ao grid, mas estou animado e encorajado por estar nesta jornada junto com uma equipe cheia de talento, experiência, espírito de corrida e dedicação. Estou ansioso para trabalhar de perto com cada um deles, Lando e Oscar, para juntos alcançarmos grande sucesso e aproveitarmos a jornada”, frisou.

Já Seidl aproveitou para se despedir da equipe. “Entrei na McLaren em 2019 e gostei muito de trabalhar com Zak e a equipe. Conseguimos alguns bons resultados e sempre terei boas lembranças, com Monza sendo um destaque pessoal e profissional. A equipe está em uma ótima trajetória, e gostaria de agradecer a todos pelo apoio, confiança e comprometimento. Agradeço a Zak e aos acionistas por compreenderem minha decisão pessoal de partir para outro desafio. Desejo a Andrea e à equipe tudo de bom para o futuro”, concluiu.

FERRARI

Assim como a McLaren, a Ferrari também confirmou o novo chefe de equipe. Fred Vasseur, que deixou a Alfa Romeo, assume o cargo de Mattia Binotto. Vasseur teve participação efetiva no sexto lugar do campeonato de construtores da Alfa Romeo na atual temporada.

“Estamos muito satisfeitos em receber Fred Vasseur na Ferrari como nosso chefe de equipe. Ao longo de sua carreira, ele combinou com sucesso seus pontos fortes técnicos como engenheiro treinado com uma capacidade consistente de trazer o melhor de seus pilotos e equipes”, disse Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.

Vasseur também falou pela primeira vez como membro da Ferrari. “Estou realmente encantado e honrado por assumir a liderança da Scuderia Ferrari como chefe de equipe. Como alguém que sempre teve uma paixão vitalícia pelo automobilismo, a Ferrari sempre representou o auge do mundo das corridas para mim. Estou ansioso para trabalhar com a equipe talentosa e verdadeiramente apaixonada em Maranello para honrar a história e a herança da Scuderia e entregar para o nosso Tifosi em todo o mundo.”