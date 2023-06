Arquivo Segundo dia do Troféu Brasil de Natação tem mais dois índices para a disputa do Mundial

A natação brasileira obteve mais dois índices para a disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado, em Fukuoka, no Japão. Foi disputado, nesta quarta-feira, o segundo dia do Troféu Brasil, no Parque Aquático do Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife. Leonardo e Bruna alcançaram o índice nos 200 metros borboleta e nos 200 metros medley, respectivamente.

Finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Leonardo de Deus, da Unisanta, obteve o tempo de 1min55s47 para ficar em primeiro. Com o tempo de 1min57s61, Luiz Altamir Melo, do Ideal Clube, garantiu a prata, e Joaquín Piñero, da Argentina, fechou o pódio com 1min59s21.

“Fazia um tempo que a natação brasileira esperava que eu nadasse nesse nível. Depois de um ano sabático, que eu tirei para a minha família, voltei com o foco para os treinos nesse ano e ainda tem muito Leo de Deus”, disse o campeão da prova.

Com o segundo melhor tempo dos 200 metros medley na história da natação nacional, Bruna Leme, do Corinthians, alcançou o índice, ao completar a prova em 2min12s71. Gabrielle Roncatto e Nathalia Almeida, ambas da Unisanta, completaram o pódio.

“Inexplicável esse tempo, porque eu estava buscando ele faz um bom tempo, mas alguns ajustes precisavam ser feitos na minha cabeça e, agora, deu tudo certo. Por tudo que está acontecendo, atingir esse resultado, é surreal”, disse Bruna.

Nos 200m medley, Leonardo Santos, do Pinheiros, teve sua melhor marca dos últimos quatro anos e ficou muito perto do índice para o Mundial. A segunda colocação ficou com Vitor Lanza, do Minas Tênis Clube, e Brandonn Almeida, do Corinthians, foi o terceiro.

“Foi muito importante voltar a nadar abaixo dos dois minutos e ficar perto da minha melhor marca novamente. Sei que poderia ser melhor e bater o índice, mas, agora, é descansar que tem mais campeonato”, afirmou Leo Santos.

Depois de conquistar o índice na prova dos 400m livre, Guilherme Costa mais uma vez confirmou o seu favoritismo e venceu nos 1500m livre. Stephan Steverink, do Flamengo, terminou na segunda colocação e Thiago Ruffini, do Grêmio Náutico União, ficou na terceira colocação.

“Hoje a prova foi controlada, porque ainda faltam os 200m livre que serão na sexta-feira e é o meu grande foco nessa competição”, ressaltou Guilherme.