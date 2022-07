Saúde de Americana tem vagas para estagiários de farmácia

A secretaria está com três vagas disponíveis para alunos que estudam no período noturno

A Secretaria de Saúde de Americana está contratando estagiários do curso de Farmácia. No momento, há três vagas disponíveis e os alunos devem estar cursando regularmente o ensino superior no período noturno.

O expediente é de seis horas no período diurno e o valor do estágio é de R$ 800,00 de bolsa, além de R$ 100,00 de vale-transporte.

Para melhor organização e agilidade no processo de recrutamento, o setor de recursos humanos passou a receber os currículos online. O acesso é pelo site www.saudeamericana.com.br no menu “serviços online”.