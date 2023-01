São Paulo contrata volante Méndez, que defendeu o Equador na Copa do Mundo

A direção do São Paulo confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante Jhegson Méndez, que defendeu a seleção do Equador na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. O reforço de 25 anos acertou vínculo com o clube paulista até 31 de dezembro de 2025.

Méndez foi “anunciado” pelo zagueiro Arboleda, companheiro do volante na seleção equatoriana, pelas redes sociais do São Paulo. “Estou muito feliz por estar aqui, por chegar ao São Paulo. Estou muito contente mesmo. Espero estar pronto o mais rápido possível para ajudar a equipe e tentarei dar o melhor em cada jogo para que a torcida esteja feliz também”, disse Méndez.

Revelado pelo Independiente del Valle, o volante defendeu também o Cultural Leonesa, retornou ao seu time equatoriano de origem em 2016 e passou a atuar no futebol dos Estados Unidos em 2019, quando se transferiu para o Orlando City. No ano passado, vestiu a camisa do Los Angeles FC e estava sem contrato quando o São Paulo demonstrou seu interesse.

“Hoje temos a satisfação de anunciar a contratação de Jhegson Méndez. Trata-se de um jogador de experiência internacional, que disputou a Copa do Mundo. Seguimos, juntos pelo São Paulo, o nosso trabalho”, afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

O diretor de futebol, Carlos Belmonte, disse que a boa participação do reforço na Copa do Mundo foi decisiva para a contratação. “É um jogador que esteve na última Copa do Mundo e tem características que nos chamam a atenção, sobretudo a maneira dinâmica como participa do jogo. É mais um para fortalecer o nosso elenco e dar mais opções para a montagem do time.”

No Catar, Méndez esteve em campo em dois dos três jogos da seleção equatoriana. Foi titular na vitória sobre o time da casa por 2 a 0 e no empate com a Holanda por 1 a 1. Jhegson é sobrinho de Edison Méndez, que também foi jogador da seleção do seu país e esteve nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2014.

O equatoriano é o sexto reforço do São Paulo para a nova temporada. Antes dele, chegaram ao clube o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o meia Wellington Rato e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo.