Santos acerta a compra e volante Rodrigo Fernández assina contrato até 2025

O Santos confirmou na manhã desta terça-feira que exerceu o direito da compra definitiva do volante Rodrigo Fernández, que pertencia ao Guaraní, do Paraguai. Com isso, o jogador segue no clube alvinegro até dezembro de 2025. Ele é mais um atleta a seguir na equipe, sob o aval do técnico Odair Hellmann. O outro foi Vinícius Zanocelo, que também teve sua compra confirmada.

“O Rodrigo foi um dos principais nomes em 2022 e não poderia ser diferente manter ele no nosso elenco. Jovem e com muita garra em campo, ele se transformou em um xodó da nossa torcida. Com a compra definitiva podemos considerar como um grande reforço para as próximas temporadas”, afirmou Andres Rueda, presidente do Santos.

Rodrigo Fernández fez 38 jogos com a camisa alvinegra e marcou um gol. O uruguaio tem 26 anos e chegou a demonstrar o interesse de atuar no Peñarol, no entanto, nunca foi descartado pelo Santos, que acabou confirmando sua permanência.

O volante iniciou a carreira no Danúbio, do Uruguai, e saiu apenas em 2019, quando acabou sendo emprestado e, posteriormente, adquirido pelo Guaraní. Chegou no Santos em março e rapidamente caiu nas graças dos torcedores, apesar da campanha ruim do time na temporada de 2022.

Cauteloso no mercado, o Santos tem optado por segurar seus principais destaques antes de ir atrás de reforços. A prioridade era o treinador e, por isso, Odair Hellmann foi contratado para dirigir a equipe.

O primeiro compromisso do Santos em 2023 é o Campeonato Paulista. A estreia será diante do Mirassol, em 15 de janeiro, na Vila Belmiro.