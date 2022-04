Santander supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

O Santander divulgou nesta terça-feira (26) que teve lucro líquido de 2,54 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2022, 58% maior do que o ganho de igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita do maior banco espanhol teve alta de 8%, a 12,31 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,35 bilhões de euros e receita de 12,14 bilhões de euros entre janeiro e março. Por volta das 4h05 (de Brasília), a ação do Santander avançava 3,4% na Bolsa de Madri.

As provisões líquidas para empréstimos inadimplentes do Santander, por sua vez, tiveram expansão anual de 5,5% no trimestre, a 2,10 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.